На Кипсале открылась туристическая выставка Balttour 2019

Уже с сегодняшнего дня и вплоть до воскресенья, 3 февраля, на Кипсале проходит наиболее масштабное туристическое событие в Балтии – выставка-ярмарка Balttour 2019. И вот девять вещей, которые вы сможете на ней сделать.

Приобретайте туры

Уже давно мечтаете об отпуске в Турции, Вьетнаме, Шри-Ланке или на Сейшельских островах? Наиболее выгодные туры в самые разные уголки планеты вы найдете на "Balttour 2019"! Все крупнейшие туристические операторы и агентства каждый год презентуют свои самые горячие предложения именно на Кипсале. Весь мир как на ладони!

Насладитесь грузинским гостеприимством

После недолгого перерыва на выставку-ярмарку "Balttour" возвращается экспозиция Грузии. Отборные вина, красоты природы, ценнейшее культурно-историческое наследие и, конечно же, сердечность и гостеприимство грузинского народа – это лишь некоторые из причин для посещения солнечной страны! Приходите на Кипсалу и узнайте больше про Грузию.

Испытайте нечто новое

Попробуйте писать пером, изучите обработку кожи и путь рождения натуральной косметики, научитесь готовить мыло, откройте секреты утюжки белья, приготовьте пряную смесь, проверьте свою способность к равновесию…. Все эти и многие другие ремесла, игры и занятия предлагает холл "Путешествуй по Латвии!" на выставке "Balttour"!

Отведайте национальные лакомства

Какой вкус у профитролей? Что можно приготовить из березового сока? Какие лакомства привезли на выставку местные и иностранные участники? Приходите с 1 по 3 февраля на Кипсалу и наслаждайтесь гастрономическими благами со всего мира!

Путешествуйте по Латвии уже на Кипсале

Уже на выставке каждый сможет, воспользовавшись очками виртуальной реальности, посетить уникальные природные объекты Балвского, Карсавского, Балтинавского и Ругайского краев, пройтись по заливным лугам Лубанских топей, увидеть культурно-исторические места Берзпилса, подняться на смотровую вышку Нумерне, открыть особо охраняемое озеро Мотринес и осмотреть стадо благородных оленей в хозяйстве "Mežsētās" в пойменных лугах реки Педедзе. А 1 февраля надеть 3D очки, взглянуть на мир глазами рыбака из Павилосты и отправиться на лов миноги на реке Сака или выйти в море за салакой на большом рыболовном судне.

Знакомьтесь с талисманами

На второй день выставки, 2 февраля в 11.00 состоится театрализованный парад талисманов и символов региона Земгале. В параде участвуют лось, объявленный животным года в Латвии, лев, Медведь-чудодей, рысь, снеговик и сом. Известно ли вам, какие города они представляют? Приходите на Кипсалу и узнайте!

Примерьте костюмы суйтов

Хотите ощутить себя женихом и невестой? В экспозиции Алсунги посетители смогут не только увидеть традиционную повседневную и свадебную одежду суйтов, но и примерить ее. Вдобавок об изготовлении костюмов охотно расскажут работники ремесленно-художественного центра "Rija". Ощутить подлинный дух общины суйтов 2 февраля в 15.00 помогут суйтские мужи и жены под музыкальное сопровождение суйтских дударей.

Откройте соседей

В этом году на выставку-ярмарку "Balttour" приехало необычайно большое количество участников из Литвы и Эстонии. Посетители смогут ознакомиться с новыми и уже хорошо известными туристическими объектами соседних стран, узнать о возможностях активного отдыха и приобрести SPA-туры по особым ценам!

Смотрите представления

На Кипсале интересно будет и взрослым, и маленьким, так как все три дня на стендах участников и на сцене холла "Путешествуй по Латвии!" посетителей будут радовать самые разнообразные события – традиционные ирландские и индонезийские танцы, выступления местных артистов, певцов и танцоров. А 2 и 3 февраля в экспозиции Страны Лотте можно будет посмотреть спектакль "Важное письмо" с участием собачки Лотте и других обитателей Деревни изобретателей!

Билеты:

Входной билет – 6 EUR

Школьникам, пенсионерам, инвалидам (по предъявлении удостоверения) – 4 EUR

Семейный билет (2 взрослых и 1 ребенок или 1 взрослый и 2 ребенка) – 12 EUR, больше детей – 2 EUR за каждого

Детям до 7 лет – бесплатно!

Автостоянка – 5 EUR

Билеты также можно приобрести в интернете.

Время работы:

1 февраля 13.00–18.00

2 февраля 10.00–18.00

3 февраля 10.00–17.00