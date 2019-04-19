На волю, в леса и на болота! Три идеи для весенних прогулок в 50 километрах от Риги

На улице потихоньку устанавливается все более теплая погода и уже хочется на природу, но при этом так, чтобы недалеко от города. Специально для тех, кто разделяет это наше желание, мы составили три маршрута, каждый из которых находится не далее 50 километров от Риги.

Мы говорим, преимущественно, про Национальный парк Кемери. Информация собрана в сотрудничестве с Управлением по защите природы, на сайте которого есть интерактивная карта, по которой мы и предлагаем ориентироваться.