"Ночь музеев-2019" в Риге: Путеводитель по лучшим местам столицы

18 мая по всей Латвии пройдет ежегодная Ночь музеев. Тема этого года – "Talavas tаuretajs" ("Талавский трубач", по одноименному стихотворению Р. Блауманиса), так как лейтмотивом мероприятия будет героическая борьба за независимость Латвии. По традиции в Ночь музеев для посетителей будут открыты также учреждения госуправления, включая Сейм и резиденцию президента Латвии. Но мы собираемся не только туда, поэтому портал DELFI составил краткий путеводитель по наиболее интересным событиям в столице.
Число участников Ночи музеев в этом году довольно значительно и успеть всюду будет совершенно невозможно. Так, например, только в одной Риге посетителей будут ждать аж в 69 местах – музеях, учреждениях и объектах. И это не считая музеи, расположенные за пределами столицы Латвии.
Как и годом ранее, Видземе обещает быть самым активным регионом Ночи музеев. Там для посетителей будет открыт 41 культурный объект. В Курземе можно будет посетить 38 объектов, что на шесть больше, чем в прошлом году. В Латгале посетителей будут ждать 28 объектов, а в Земгале - 14.
Кроме того, в Ночь музеев (с 18:00 до 00:00) билеты на поезд будут продаваться со скидкой в 50%, а в Риге организуют дополнительные рейсы общественного транспорта.
Итак, поехали:
Старая Рига: Рижский замок, Сейм, медицина и спорт
Рижский замок
В Рижском замке открыта реставрированная и реновированная часть замка, в которой находится резиденция президента Латвийского государства.
У посетителей появится возможность осмотреть все представительские залы замка – Гербовый зал, Белый зал, Посольский зал и Праздничный зал, а также парадный вестибюль и лестницу, Рижский салон, комнату Доротеи и рабочий кабинет первого президента Латвийского государства Яниса Чаксте.
Также можно будет побывать на выставке "Геральдика в современной Латвии". На выставке представлены комплекты всех высших наград Латвийского государства.
Стоит участь, что перед входом будет проводиться проверка безопасности и организаторы просят не брать с собой большие сумки, еду, металлические предметы и животных.
Открыто с 18:00 до 24:00.
Адрес: площадь Пилс, 3, Рига
Tел. 67092106; www.president.lv
Сейм Латвийской республики
В "Ночь музеев" посетители здания Сейма смогут увидеть выставку, посвященную первому президенту Латвии Янису Чаксте.
Открыто с 19:00 до 24:00.
Адрес: Улица Екаба, 11, Рига
Tел. 67087321; www.saeima.lv
Музей истории Риги и мореходства
В этом году музей истории Риги и мореходства предлагает множество разнообразных экспресс-выставок, программу в колонном зале "На страже силы и красоты Риги", а также - крестовый ход Домского собора в Риге в атмосфере ночи и света: "Прислушиваемся к дыханию древней истории Латвии". Кроме того в музее будет работать фотосалон, а также появится возможность сфотографироваться в необычных интерьерах.
Открыто с 19:00 до 01:00.
Адрес: Улица Паласта, 4, Рига
Тел. 67211358; 67356676; www.rigamuz.lv
Музей фармацевтики
Здесь вы сможете узнать необычные факты о работе аптек и фармацевтики в прошлом, а также увидеть и испытать на себе алхимиков в их собственной лаборатории. Также можно будет познакомиться с банными традициями и узнать об особенностях врачевания (а помогут в этом представители Медицинского колледжа университета имени П. Страдиньша).
Открыто с 19:00 до 01:00.
Адрес: Улица Р. Вагнера, 13, Рига
Tел. 67213008; www.mvm.lv
Военный музей Латвии
В музее вы найдете посвящение столетию Латвийской армии – "Хранители" (рассказ о людях и вещах) и серию фотографий немецкого фотографа Андреаса Мейкснера "Война и мир".
Открыто с 19:00 до 01:00.
Адрес: Ул. Смилшу, 20
Tел. 67223743; www.karamuzejs.lv
Банк Латвии
Будет открыт центр знаний Банка Латвии "Мир денег".
Открыто с 16:00 до 24:00.
Адрес: Ул. К. Валдемара, 2А (вход со стороны пл. Пилс)
Tел. 67022297; www.naudasskola.lv
Кроме вышеупомянутых музеев в Старой Риге в акции принимают участие также выставочный зал "Арсенал", Латвийский музей архитектуры, Художественный музей "Ригас биржа", Музей баррикад 1991 года, Дом Менцендорфа, Музей декоративного искусства и дизайна, Латвийский музей фотографии, Музей литературы и музыки, Музей народного фронта и Рижский киномузей. Программу их мероприятий можно найти на сайте.
TagsНочь музеев Рига
Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!
Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.