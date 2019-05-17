"Ночь музеев-2019" в Риге: Путеводитель по лучшим местам столицы

18 мая по всей Латвии пройдет ежегодная Ночь музеев. Тема этого года – "Talavas tаuretajs" ("Талавский трубач", по одноименному стихотворению Р. Блауманиса), так как лейтмотивом мероприятия будет героическая борьба за независимость Латвии. По традиции в Ночь музеев для посетителей будут открыты также учреждения госуправления, включая Сейм и резиденцию президента Латвии. Но мы собираемся не только туда, поэтому портал DELFI составил краткий путеводитель по наиболее интересным событиям в столице.

Число участников Ночи музеев в этом году довольно значительно и успеть всюду будет совершенно невозможно. Так, например, только в одной Риге посетителей будут ждать аж в 69 местах – музеях, учреждениях и объектах. И это не считая музеи, расположенные за пределами столицы Латвии.

Как и годом ранее, Видземе обещает быть самым активным регионом Ночи музеев. Там для посетителей будет открыт 41 культурный объект. В Курземе можно будет посетить 38 объектов, что на шесть больше, чем в прошлом году. В Латгале посетителей будут ждать 28 объектов, а в Земгале - 14.

Кроме того, в Ночь музеев (с 18:00 до 00:00) билеты на поезд будут продаваться со скидкой в 50%, а в Риге организуют дополнительные рейсы общественного транспорта.

Итак, поехали:

Старая Рига: Рижский замок, Сейм, медицина и спорт



Рижский замок

В Рижском замке открыта реставрированная и реновированная часть замка, в которой находится резиденция президента Латвийского государства.

У посетителей появится возможность осмотреть все представительские залы замка – Гербовый зал, Белый зал, Посольский зал и Праздничный зал, а также парадный вестибюль и лестницу, Рижский салон, комнату Доротеи и рабочий кабинет первого президента Латвийского государства Яниса Чаксте.

Также можно будет побывать на выставке "Геральдика в современной Латвии". На выставке представлены комплекты всех высших наград Латвийского государства.

Стоит участь, что перед входом будет проводиться проверка безопасности и организаторы просят не брать с собой большие сумки, еду, металлические предметы и животных.

Открыто с 18:00 до 24:00.

Адрес: площадь Пилс, 3, Рига

Tел. 67092106; www.president.lv