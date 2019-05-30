Новые аттракционы обошлись Līvu akvaparks в 400 тысяч евро

Восемь месяцев строительства и реновации на уличном пляже Līvu akvaparks потребовалось для возведения 15-метровой трассы для водного скелетона с двумя скоростными участками длиной 200 метров. Максимальная скорость спуска на них может достигать 28 км в час.

После завершения строительства комплекса общая площадь парка достигла 18 тыс. кв. метров.

По словам представителей парка, трасса для водного скелетона ("Water Slide Mat Racer") прошла инженерно-техническую проверку на соответствие стандартам ЕС EN 1069-1 и EN 1069-2, а проводили ее эксперты по технической безопасности TÜV SUD.

Годовой оборот предприятия в 2018 году составил 4,689 млн евро, а прибыль — 554,4 тыс. евро.