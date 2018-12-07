Новый туроператор Itaka начнет работу в Латвии с пяти направлений

В Латвии свою работу начинает новый туристический оператор Itaka Latvija. В летний сезон 2019 года предприятия намерено предложить несколько направлений с прямыми вылетами из Риги, сообщил на пресс-конференции исполнительный директор оператора Доминик Миловский.

Речь идет о полетах из Риги в турецкие города Измир и Бодрум, в город Ханья на западе греческого острова Крит, а также в Албанию и на Мадагаскар. Из литовских аэропортов будут осуществляться полеты в 11 городов.

Миловский также сообщил, что для выхода на латвийский рынок не потребовалось серьезных инвестиций, так как в офисе будут работать пять человек.

Как уже ранее писал портал Delfi, в конце июня прошлого года сообщалось, что Enterprise Investors продает пакет акций Novaturas в размере 70,72% компании Itaka Holdings. Акции собирались продать и мелкие акционеры Novaturas - Видас Палюнас, Угнюс Радвила и Ритис Шумакарис, которым принадлежит по 9,76% акций. Сумма сделки не раскрывалась. Литовской Novaturas принадлежит латвийский туроператор Novatours.