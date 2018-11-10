Один из самых маленьких городов Латвии: что посмотреть в окрестностях Пилтене

Delfi Turgid
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Пилтенская лютеранская церковь
Один из самых маленьких городов Латвии: что посмотреть в окрестностях Пилтене
Foto: Ventspils tūrisma informācijas centra arhīvs

Пилтене — один из самых маленьких латвийских городов, и, скорее всего, вы не заглянете в него по пути куда-то, а придется ехать туда специально, пишет Tūrismagids. Здесь очаровательная природа, выдающиеся памятники архитектуры и симпатичные тихие улочки. "Чтобы человечество не оглохло, на земле должен быть городок Пилтене", - написал в своих путевых заметках "Kurzemīte" Имант Зиедонис.

Пилтене находится примерно в 24 километрах от Вентспилса. Городок прославили артисты Латвийской Национальной оперы, которые сто лет назад основали забавный коллектив странствующих музыкантов Piltenes prāģeri. В Пилтене есть руины древнего замка, построенного лет 700 назад и в свое время известного за пределами Курземе. Замок простоял недолго.

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Пилтенская лютеранская церковь

Source info

Delfi Turgid

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