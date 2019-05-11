Однодневный маршрут: что посмотреть в Ливанском крае

Если вам захочется хотя бы на день вырваться из привычной среды, то DELFI Tūrismagids подает идею — поезжайте в Латгалию, в Ливанский край, где есть что посмотреть.

Экскурсию можно начать с Латгальского центра искусств и ремесленничества, который станет настоящим оазисом для людей, интересующихся современным искусством, традициями ремесленничества в Латгалии и историей Ливанской стеклофабрики. Вы можете осмотреть две экспозиции: "Ливанский музей стекла" и "Ремесленники в Латгалии в XIX-XX веках". (Адрес: ул. Домес, 1, Ливаны; телефон: +371 28603333.)

Можно также отправиться на поиски речной переправы – здесь их целых две. Переправа "Ливаны – Дигная" и переправа "Дунава". "Переправы соединяют берега Даугавы и являются самым прямым путем из Латгалии в Земгале. Ими пользуются как пешеходы, так и велосипедисты и автомобилисты. Это также возможность прикоснуться к прошлому. Сейчас в Латвии переправы работают только трех местах – в Ливаны, в Ерсикской волости и в Лигатне. Для многих это экзотика, рассказала руководитель Ливанского центра поддержки предпринимательской деятельности Инесе Стаховска.

Лакомки наверняка захотят посетить предприятие Jersikas čipsi, где можно ознакомиться с производственным процессом и узнать, чем же эти чипсы отличаются от остальных. Экскурсия с дегустацией займут один-два часа. (Адрес: "Tisa viens", Гумертгравери, Ерсикская волость, Ливанский край; телефон: +371 29228926.)

В Ливаны также можно осмотреть несколько тематических скамеек, размещенных в разных местах города. По словам Стаховской, их число с каждым годом растет. Например, "Депутская скамеечка" находится возле здания самоуправления Ливанского края, а "Школьная скамья" установлена в сквере напротив 1-й Ливанской средней школы. Также стоит найти и расположенную неподалеку "Гостиную под открытым небом", расположенную на самом высоком месте в городе, с которого открывается красивый вид на центральную часть города и реку Дубну.

В свою очередь, завершить экскурсию можно у банщицы Гиты Усане, которая изготавливает продукцию из лекарственных растений, проводит творческие мастерские, рассказывая и показывая, как работать с растениями, а также предлагает цветочную сельскую баню. Звучит соблазнительно? (Адрес: "Latiņi", Кривоки, Сутрская волость, Ливанский край; телефон: +371 29425194.)