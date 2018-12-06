Опрос: 45% жителей Латвии в этом году путешествовали за пределы страны

За последние 12 месяцев за пределы Латвии выезжали 45% жителей, об этом свидетельствуют данные новейшего Индекса путешествий «Latvia Tours». Среди них каждый третий (28 %) путешествовал с целью отдыха, каждый двенадцатый (8 %) – по рабочим делам, а каждый седьмой (14 %) выезжал из Латвии по личным причинам.

Если сравнивать данные с данными за прошлый год, в этом году на 2% увеличилось количество жителей, которые отправлялись в путешествия за пределы страны. В то же время ни разу за границу не выезжали более половины, либо 55% опрошенных.

Чаще всего путешествуют молодые люди с высоким уровнем дохода

Чаще всего за пределы Латвии отправляются жители в возрасте 35 – 44 года (55 %), несколько реже – 25-34-летние путешественники. Также больше половины (52%) жителей в возрасте 18-24 года в прошлом году побывали за границей. В свою очередь, реже всего из Латвии выезжали сеньоры в возрасте 64 – 74 года (26 %). Среди жителей в возрасте 55-63 лет за границу выезжал каждый третий (37 %).

На привычки жителей Латвии в сфере путешествий в большой мере влияет уровень дохода. Индекс путешествий свидетельствует о том, что среди жителей с высоким уровнем дохода за границу в течение последнего года выезжали 66 %, а среди жителей с низким уровнем дохода – почти в три раза меньше, либо 26%.

"По данным индекса мы видим, что со временем постепенно увеличивается число жителей, которые отправляются за границу – если в 2015 году за пределами Латвии никогда не были 57% жителей, то в этом году их количество составляет 55 %. Следует отметить, что среди жителей Латвии много страстных путешественников, и наряду со спросом увеличивается и становится более разнообразным предложение в сфере туризма, позволяя, как отдыхающим и искателям новых ощущений, так и предпринимателям, которые выезжают по бизнес делам, выбирать путешествие, соответствующее конкретному бюджету и пожеланиям", отмечает директор ООО "Latvia Tours" – Иева Кеиша.

Женщины чаще едут на отдых, мужчины – по делам

Данные опроса свидетельствуют о том, что среди путешественников, которые выезжали за границу с целью отдыха, 30 % женщин и 26 % мужчин. Женщины реже отправлялись за границу по рабочим делам (5 %), чего нельзя сказать о мужчинах, среди которых за границу непосредственно по рабочим делам выезжал каждый десятый (12 %). Такая тенденция сохраняется с прошлого года.

В опросе приняли участие 1002 респондента в возрасте от 18 до 74 лет со всех регионов Латвии, опрос был проведен в октябре этого года.