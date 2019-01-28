Опрос: 56 % жителей Латвии отправляются в отпуска самолетом

Более половины (56 %) жителей Латвии в прошлое путешествие отправлялись самолетом, об этом свидетельствуют данные новейшего Индекса путешествий "Latvia Tours". В свою очередь третья часть (28 %) отдыхающих в прошлый раз выбрали видом транспорта легковой автомобиль, каждый десятый (11 %) – автобус, а 4 % - паром.

Автомобиль в качестве транспортного средства чаще всего выбирают путешественники среднего возраста со средневысоким уровнем дохода

Данные Индекса свидетельствуют о том, что путешествие на легковом автомобиле чаще всего выбирали путешественники в возрасте 45 - 54 года (37 %). В то же время, например, самолет полюбился путешественникам в возрасте 35 – 44 года, среди которых 67 % выбирали в качестве транспортного средства самолет. В свою очередь автобус – наиболее популярное транспортное средство среди путешественников в возрасте 64 – 74 года – автобус в качестве транспортного средства выбирал каждый четвертый сеньор (25 %).

Анализируя по уровню дохода, автомобиль, в качестве средства передвижения, наиболее популярен среди отдыхающих со средневысоким уровнем дохода – в этой группе опрошенных на автомобиле в путешествие отправлялись 43 %. В то же время, например, самолет самый популярный вид транспорта среди путешественников с высоким уровнем дохода, где данное транспортное средство для путешествия в пункт назначения выбрали 71 %.

"Отправляясь в отдых, у каждого транспортного средства есть свои плюсы и минусы, однако самолет – наиболее быстрый и по этой причине нередко также самый удобный способ добраться в пункт назначения, поэтому не удивительно, что самолет используется чаще всего. Клиенты обычно очень ценят возможность провести как можно меньше времени в пути до места отдыха – особенно, если для отдыха выбираются отдаленные страны," рассказывает директор ООО "Latvia Tours" Иева Кеиша.

Самолет выбирают путешественники как с высоким, так и с низким уровнем дохода

Данные Индекса путешествий свидетельствуют о том, что самолет – самое популярное средство передвижения, как среди жителей с высоким уровнем дохода (71 %), так и среди отдыхающих с низким уровнем дохода (57 %).

"Несмотря на то, что на первый взгляд, самолет – дорогое транспортное средство, широкое предложение современных авиакомпаний позволяет приобрести билеты в соответствии с возможностями бюджета. Значение имеет также планирование – нередко своевременно приобретенные билеты намного дешевле билетов, купленных в последний момент. Разумеется, случается и наоборот – можно "попасть" на выгодные "горящие предложения". Если опыт путешествий не очень богатый, за советом по планированию отпуска всегда можно обратиться к туристическим консультантам," комментирует И. Кеиша.

Воздушные суда полюбились рижанами, автомобили – жителям других городов Латвии

Данные опроса свидетельствуют о том, что самолет, как средство передвижения, отправляясь в отпуск, в наибольшей мере полюбили рижане (64 %), в то же время, автомобиль – достаточно популярный вид транспорта среди жителей других городов – на автомобиле в отпуск решили отправиться 37 % отдыхающих, проживающих за пределами Риги. Самый непопулярный вид транспортного средства – автобус, особенно среди жителей сельской местности. В соответствии с данными индекса лишь 2 % жителей сельской местности выбрали данное транспортное средство для путешествия.

В опросе приняли участие 1002 респондента в возрасте от 18 до 74 лет со всех регионов Латвии, опрос был проведен в октябре 2018 года. Индекс путешествий "Latvia Tours" обобщает информацию о настроении, мнении и отношении жителей Латвии к различным вопросам, связанным с путешествиями. Опрос был разработан агентством Latvia Tours, при сотрудничестве с Центром исследования рынка и общественного мнения SKDS. Это четвертый "Индекс путешествий".