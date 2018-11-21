Основательные и вечные: 10 латвийских валунов, на которые стоит посмотреть

Delfi Turgid
Оставить комментарий
1 10
Валун Спунню
Основательные и вечные: 10 латвийских валунов, на которые стоит посмотреть
Foto: Publicitātes attēli/F64

Эти десять красивых гигантов находятся в живописных местах Латвии, рассказывает Tūrismagids и рекомендует отправиться в путь, чтобы полюбоваться огромными камнями.

Валун Визлас

Основательные и вечные: 10 латвийских валунов, на которые стоит посмотреть
Foto: Līga Ozoliņa

Валун Визлас находится в Вирешской волости Апского края, в долине речки Визла, недалеко от того места, где она впадает в Гаую. Это крупнейший валун в северо-восточной части Видземе, его обхват — 15 метров, высота — 3,4 метра, а ширина — 3,7 метра. Рядом с валуном находится его обломок.

Валун находится на двухкилометровой односторонней природной тропе Визлас, которая тянется вдоль правого берега речки.

1 10
Валун Спунню

Source info

Delfi Turgid

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

ФОТО: Живописная прогулка вдоль речки Виесата в Курземе с покорением валуна Спунню

ФОТО: Живописная прогулка вдоль речки Виесата в Курземе с покорением валуна Спунню

ФОТО. Второй по величине в Латвии камень-великан Раджу

ФОТО. Второй по величине в Латвии камень-великан Раджу

Пять уникальных мест, которые расположены совсем недалеко — в Эстонии

Пять уникальных мест, которые расположены совсем недалеко — в Эстонии

Рижские маршруты

Дворец для рабочих и школа для капитанов: бурная история "Зиемельблазмы" и Вецмилгрависа
Названы самые дикие требования богатых туристов

Названы самые дикие требования богатых туристов

Основательные и вечные: 10 латвийских валунов, на которые стоит посмотреть

Основательные и вечные: 10 латвийских валунов, на которые стоит посмотреть

ФОТО. В Шанхае открылся первый в мире подземный отель

ФОТО. В Шанхае открылся первый в мире подземный отель

Сорвавшийся в Чикаго лифт пролетел 84 этажа. Все остались живы

Сорвавшийся в Чикаго лифт пролетел 84 этажа. Все остались живы (2)

ТОП-5 уникальных рождественских ярмарок в Германии

ТОП-5 уникальных рождественских ярмарок в Германии

подробнее
Основательные и вечные: 10 латвийских валунов, на которые стоит посмотреть

Основательные и вечные: 10 латвийских валунов, на которые стоит посмотреть

Сорвавшийся в Чикаго лифт пролетел 84 этажа. Все остались живы

Сорвавшийся в Чикаго лифт пролетел 84 этажа. Все остались живы (2)

ВИДЕО: На Тенерифе гигантские волны обрушились на прибрежный отель

ВИДЕО: На Тенерифе гигантские волны обрушились на прибрежный отель (6)

Пять мест в Латвии, которые связывают с нечистой силой

Пять мест в Латвии, которые связывают с нечистой силой (1)

ФОТО. В Шанхае открылся первый в мире подземный отель

ФОТО. В Шанхае открылся первый в мире подземный отель

подробнее