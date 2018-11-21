Основательные и вечные: 10 латвийских валунов, на которые стоит посмотреть

Эти десять красивых гигантов находятся в живописных местах Латвии, рассказывает Tūrismagids и рекомендует отправиться в путь, чтобы полюбоваться огромными камнями.

Валун Визлас

Foto: Līga Ozoliņa

Валун Визлас находится в Вирешской волости Апского края, в долине речки Визла, недалеко от того места, где она впадает в Гаую. Это крупнейший валун в северо-восточной части Видземе, его обхват — 15 метров, высота — 3,4 метра, а ширина — 3,7 метра. Рядом с валуном находится его обломок.

Валун находится на двухкилометровой односторонней природной тропе Визлас, которая тянется вдоль правого берега речки.