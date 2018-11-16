От аэропорта "Рига" до "предместья" Плявниеки. Самый подробный путеводитель по объектам Staro Rīga 2018

С 16 по 19 ноября в Риге в одиннадцатый раз пройдет фестиваль света Staro Rīga 2018. Delfi "Тургид" подготовил самый полный и конкретный путеводитель по всем объектам фестиваля. Мы решили подойти к его составлению по географическому принципу, руководствуясь правилом "хотим осмотреть все в одном месте, а потом пойти в другое".

Если вы хотите выбирать объекты строго по предложенным организаторам программам (а в этом году это основная программа "Ввысь подымается Замок света", международная программа и "Рижский карнавал"), то можете пройти на официальный сайт. Но объекты этих программ раскиданы по городу довольно хаотично, а о русском языке в описаниях организаторы традиционно забыли и вообще.

Пользоваться нашим путеводителем просто. Выбираете, с какого района начать — и открываете конкретную страницу с картой и краткими описаниями того, что увидите. Названия всех объектов являются ссылками, которые ведут на официальный сайт — на случай, если вы захотите получить максимум официальной информации.