От аэропорта "Рига" до "предместья" Плявниеки. Самый подробный путеводитель по объектам Staro Rīga 2018

Delfi Turgid
1 комментарий
1 10
1. Церковь Св. Петра, Национальная опера и юг Старой Риги
От аэропорта "Рига" до "предместья" Плявниеки. Самый подробный путеводитель по объектам Staro Rīga 2018
Foto: Vladislavs Proškins/F64

С 16 по 19 ноября в Риге в одиннадцатый раз пройдет фестиваль света Staro Rīga 2018. Delfi "Тургид" подготовил самый полный и конкретный путеводитель по всем объектам фестиваля. Мы решили подойти к его составлению по географическому принципу, руководствуясь правилом "хотим осмотреть все в одном месте, а потом пойти в другое".

Если вы хотите выбирать объекты строго по предложенным организаторам программам (а в этом году это основная программа "Ввысь подымается Замок света", международная программа и "Рижский карнавал"), то можете пройти на официальный сайт. Но объекты этих программ раскиданы по городу довольно хаотично, а о русском языке в описаниях организаторы традиционно забыли и вообще.

Пользоваться нашим путеводителем просто. Выбираете, с какого района начать — и открываете конкретную страницу с картой и краткими описаниями того, что увидите. Названия всех объектов являются ссылками, которые ведут на официальный сайт — на случай, если вы захотите получить максимум официальной информации.

1 10
1. Церковь Св. Петра, Национальная опера и юг Старой Риги

Source info

Delfi Turgid

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

ВЭФ, Эренпрейс и узкоколейка: 12 объектов-заводов в Риге и вокруг, открытых для туристов на этих выходных

ВЭФ, Эренпрейс и узкоколейка: 12 объектов-заводов в Риге и вокруг, открытых для туристов на этих выходных

Маяки, ж/д станция и водонапорные башни: 11 объектов индустриального наследия, которые стоит посмотреть в Курземе

Маяки, ж/д станция и водонапорные башни: 11 объектов индустриального наследия, которые стоит посмотреть в Курземе

Шишкосушилка, узкоколейка, квартира рабочего и еще 7 подобных объектов, которые обязательно следует посмотреть в Видземе

Шишкосушилка, узкоколейка, квартира рабочего и еще 7 подобных объектов, которые обязательно следует посмотреть в Видземе

Рекламные статьи
Прокат велосипедов Sixt становится все более востребовательным

Прокат велосипедов Sixt становится все более востребовательным

Рижские маршруты

Атгазене: тихие улочки и трагедия основателя психиатрической клиники
От аэропорта

От аэропорта "Рига" до "предместья" Плявниеки. Самый подробный путеводитель по объектам Staro Rīga 2018 (1)

ФОТО. Перевернутая башня масонов: колодец посвящения в Синтре

ФОТО. Перевернутая башня масонов: колодец посвящения в Синтре (1)

В Турции в отелях all inclusive некоторые услуги станут платными

В Турции в отелях all inclusive некоторые услуги станут платными

ФОТО. Путешествие Интара: на красном

ФОТО. Путешествие Интара: на красном "Запорожце" — в Украинские Карпаты (5)

ФОТО. Пластиковый океан Бангладеша: фоторепортаж с завода по переработке пластиковых бутылок

ФОТО. Пластиковый океан Бангладеша: фоторепортаж с завода по переработке пластиковых бутылок

подробнее
От аэропорта

От аэропорта "Рига" до "предместья" Плявниеки. Самый подробный путеводитель по объектам Staro Rīga 2018 (1)

ФОТО. Перевернутая башня масонов: колодец посвящения в Синтре

ФОТО. Перевернутая башня масонов: колодец посвящения в Синтре (1)

В Турции в отелях all inclusive некоторые услуги станут платными

В Турции в отелях all inclusive некоторые услуги станут платными

ФОТО. Путешествие Интара: на красном

ФОТО. Путешествие Интара: на красном "Запорожце" — в Украинские Карпаты (5)

ФОТО: На самом высоком водопаде в Балтии установили новую лестницу, с которой открываются невероятные виды

ФОТО: На самом высоком водопаде в Балтии установили новую лестницу, с которой открываются невероятные виды (2)

подробнее