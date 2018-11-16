От аэропорта "Рига" до "предместья" Плявниеки. Самый подробный путеводитель по объектам Staro Rīga 2018

С 16 по 19 ноября в Риге в одиннадцатый раз пройдет фестиваль света Staro Rīga 2018. Delfi "Тургид" подготовил самый полный и конкретный путеводитель по всем объектам фестиваля. Мы решили подойти к его составлению по географическому принципу, руководствуясь правилом "хотим осмотреть все в одном месте, а потом пойти в другое".
Если вы хотите выбирать объекты строго по предложенным организаторам программам (а в этом году это основная программа "Ввысь подымается Замок света", международная программа и "Рижский карнавал"), то можете пройти на официальный сайт. Но объекты этих программ раскиданы по городу довольно хаотично, а о русском языке в описаниях организаторы традиционно забыли и вообще.
Пользоваться нашим путеводителем просто. Выбираете, с какого района начать — и открываете конкретную страницу с картой и краткими описаниями того, что увидите. Названия всех объектов являются ссылками, которые ведут на официальный сайт — на случай, если вы захотите получить максимум официальной информации.
- 1. 1. Церковь Св. Петра, Национальная опера и юг Старой Риги
- 2. 2. Домская площадь, Бастионная горка и север Старой Риги
- 3. 3. Эспланада, Кабинет министров и окрестности
- 4. 4. Улица Меркеля и Верманский парк
- 5. 5. От парка Кронвалда до Виестурдарзса
- 6. 6. От улицы Лачплеша до окрестностей улицы Миеру
- 7. 7. Центральный рынок и здание Латвийской академии наук
- 8. 8. Урбанистический парад "Тайная жизнь света"
- 9. 9. И еще пять объектов, раскиданных по всей Риге