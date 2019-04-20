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Отдых в краю голубых озер: новинки активного туризма в Латгалии
Foto: Publicitātes attēli

Весной хочется наслаждаться солнцем и природой. DELFI Tūrismagids знакомит с новинками активного туризма в Латгалии, о которых рассказала представительница Латгальской туристической ассоциации "Ezerzeme" Ивета Шнепсте.

Площадка для диск-гольфа и Трасса велоприключений в Балви


Отдых в краю голубых озер: новинки активного туризма в Латгалии
Foto: Publicitātes attēli

В августе 2018 года открылась первая и пока единственная площадка для диск-гольфа в Латгалии, предназначенная для активного отдыха семей с детьми. На сегодня в Латвии всего 18 таких площадок. Со временем этот вид отдыха хотят развивать на профессиональном уровне.

На площадке в Балви девять дорожек. Правила игры в диск-гольф почти такие же, как в обычном гольфе — диск нужно забросить в корзину с наименьшим числом попыток.

Площадка находится на ул. Партизану, 2а, и доступна бесплатно. Также работает бесплатный пункт проката инвентаря (нужно обратиться в Балвскую спортивную школу: ул. Алеяс, 2, тел. 26686019).

Отдых в краю голубых озер: новинки активного туризма в Латгалии
Foto: Publicitātes attēli

Неподалеку находится и Трасса велоприключений, которую торжественно откроют в мае, а пока продолжается ее создание.


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Delfi Turgid

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