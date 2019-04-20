Отдых в краю голубых озер: новинки активного туризма в Латгалии

В августе 2018 года открылась первая и пока единственная площадка для диск-гольфа в Латгалии, предназначенная для активного отдыха семей с детьми. На сегодня в Латвии всего 18 таких площадок. Со временем этот вид отдыха хотят развивать на профессиональном уровне.

На площадке в Балви девять дорожек. Правила игры в диск-гольф почти такие же, как в обычном гольфе — диск нужно забросить в корзину с наименьшим числом попыток.

Площадка находится на ул. Партизану, 2а, и доступна бесплатно. Также работает бесплатный пункт проката инвентаря (нужно обратиться в Балвскую спортивную школу: ул. Алеяс, 2, тел. 26686019).