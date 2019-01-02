Пересмотрены правила въезда на лизинговых автомобилях в Россию

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Пересмотрены правила въезда на лизинговых автомобилях в Россию
Foto: Itar-Tass/Scanpix

С 1 января 2019 года установлен новый порядок временного въезда на лизинговых автомобилях в Россию. Правительство Российской Федерации приняло изменения в законе в декабре прошлого года, сообщает Северо-Западное таможенное управление.

Напомним, что в сентябре 2018 года латвийцы столкнулись с трудностями при въезде в Россию на автомобилях, купленных в лизинг, так как требовалось заплатить таможенную пошлину.

Но с 1 января 2019 года введен новый порядок временного въезда на территорию Российской Федерации на лизинговых машинах в личных целях. От уплаты таможенных пошлин и налогов освобождены пользователи автомобилей при выполнении следующих условий:

  • отсутствие у лица задолженности по таможенным платежам;
  • отсутствие у лица задолженности по административным штрафам за невывоз с таможенной территории Евразийского экономического союза временно ввезенного транспортного средства для личного пользования;
  • отсутствие в собственности иностранного собственника транспортного средства – юридического лица иных транспортных средств для личного пользования, не вывезенных с территории Евразийского экономического союза по истечении срока временного ввоза.

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rus.DELFI.lv

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