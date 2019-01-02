Пересмотрены правила въезда на лизинговых автомобилях в Россию

С 1 января 2019 года установлен новый порядок временного въезда на лизинговых автомобилях в Россию. Правительство Российской Федерации приняло изменения в законе в декабре прошлого года, сообщает Северо-Западное таможенное управление.

Напомним, что в сентябре 2018 года латвийцы столкнулись с трудностями при въезде в Россию на автомобилях, купленных в лизинг, так как требовалось заплатить таможенную пошлину.

Но с 1 января 2019 года введен новый порядок временного въезда на территорию Российской Федерации на лизинговых машинах в личных целях. От уплаты таможенных пошлин и налогов освобождены пользователи автомобилей при выполнении следующих условий: