Первый Адвент: куда сходить на концерт?

В воскресенье, в день первого Адвента, праздничное настроение будет царить по всей Риге – на улицах, в культурных центрах и соборах. Все мероприятия первого Адвента для рижан и гостей столицы бесплатны.

1. Концерт "Iedziedi Ziemassvētkus"

Где? Дворец культуры Ziemeļblāzma.

Когда? 2 декабря в 17:00.

Слушателей порадует хор воспитанников музыкальной школы Аугуста Домбровскиса "Strautiņš" (дирижеры Лаймдота Ивуле и Анджела Хило-Лукшевица). Помимо воспитанников музыкальной школы на концерте первого адвента выступят местные коллективы – ансамбль коклетистов Дворца культуры "Зиемельблазма" PŪT, VĒJIŅI (руководитель Гита Андерсоне) и смешанный хор Дворца культуры "Зиемельблазма" VIVAT (художественный руководитель Андрис Пундурс; дирижер Анджела Хило-Лукшевица), а также три гостевых хора – мужской хор Юрмальского культурного центра BURINIEKS (дирижер Янис Сеянс; хормейстер Харальд Лапиньш), смешанный хор Юрмальского центра культуры в Каугури LIRA (дирижер Янис Сеянс; хормейстер Луизе Марадонова), смешанный хор MALDUGUNIS из Вецумниеки (художественный руководитель Синдия Друва; дирижер Ивета Кактиня).

2. Концерт "Pāri tuksnesim uz Ziemassvētku zvaigzni"

Где? Рижская церковь Св. Петра.

Когда? 2 декабря в 16:00.

На этом концерте прозвучат рождественские песни со всего мира – от тихих колыбельных из небольших деревень Италии до песен, звучащих во время рождественских праздников в Мексике, от мелодий в снежных горах Норвегии до рождественского настроения солнечной Испании. Через песню музыканты также расскажут о значении и традициях рождественской звезды для каждого региона. Прозвучат и произведения латышских композиторов.

Вход на концерт – по бесплатным приглашениям, которые можно получить в Рижской церкви Св. Петра с 27 ноября.

3. Концерт возле главной елки Риги

Где? На Домской площади.

Когда? 2 декабря в 17:00.

Концерт начнется сразу после того, как зажгутся огни на главной столичной елке. В концерте примут участие ансамбль колоколов "Campanella", певцы детской вокальной студии "Knīpas un knauķi", солисты Санита Сеяне и Густав Мелбардис, студенты курса кукольного актерского мастерства Латвийской академии культуры со сценкой "Kādas ģimenes Ziemassvētku gaidīšanas stāsts".

4. Концерт "Mani Ziemassvētki..."

Где? В центре реновации деревянных строений "Koka Rīga".

Когда? 1 декабря в 18:00.

Выступит женский хор "Cantus", который хорошо известен не только в Латвии, но и за рубежом. Его часто называют визитной карточкой страны. В этом году хору исполнилось 50 лет. Несколько лет назад хор записал свой рождественский альбом, песни из которого также будт исполнены на концерте.

5. Мероприятие "Rūķu gājiens"

Где? Двор центра культуры Iļģuciems.

Когда? 2 декбря в 17:00.

На мероприятии можно будет увидеть сказку о рождественском пироге, для приготовления которого ингридиенты нужно будет искать во время прогулки по двору и окрестностям. Гостей поприветствуют участники любительской группы Рижского культурного центра "Ильгуциемс", которые нарядятся в костюмы различных сказочных персонажей и сыграют театральные этюды. После прогулки по двору все его участники направятся в рядом расположенный парк Дзегужкалнс, где их будут ждать маленькие гномы, которые и откроют секрет рецепта пирога. На Дзегужкалнсе всех гостей порадуют традиционные игры, латвийские традиции, песни, которые напомнят о том, как предки отмечали праздник зимнего солнцестояния. Затем пешком участники вернутся обратно, где во дворе центра культуры зажгут огни на праздничной елке. А в это время гномы приготовят пироги.

Участие в мероприятии бесплатно.

6. Концертs "Mocarts. Klavieres"

Где? Центр культуры Mazā ģilde.

Когда? 2 декабря с 18:00 до 20:00.

На концерте выступят Элина Шимкус (сопрано), Эрнест Нейманис и Гертруда Еременко (ксилофон), Янис Третюк (кларнет), оркестр барокко "Collegium Musicum Riga". Дирижер Марис Купчс.

7. Оркестр "Rīga". Концерт первого адвента

Где? Домский собор.

Когда? 2 декабря в 19:00.

С оркестром "Рига" выступят солистки Гунта Гелготе и Иева Парша, а также смешанный хор Эмиля Дарзиня, дирижер Гунтис Кузьма. В эту концертную программу включены самые красивые страницы классической музыки, которые соответствуют тихому ожиданию праздника. Можно будет услышать вокальные композиции Вивальди, Баха, Гуно, Адана и Делиба, в том числе "Цветочный дуэт" из оперы "Лакме".

Вход – по бесплатным приглашениям, которые с 12:00 до 14:00 можно получить по адресу: бульвар Кронвальда, 8. Информация по тел. 67425218.

8. Концерты в церквях

Когда? 2 декабря.

В этот день начнется концертный цикл "Фестиваль музыки Адвента в Риге". Первые концерты пройдут в Рижской баптистской церкви в Агенскалнсе, где будет петь Карлис Казакс (ул. Марупес, 14, в 13:00), а также в Новой Рижской церкви Св. Гертруды (ул. Бривибас, 119, в 13:30), где будет музицировать Харальд Симанис.