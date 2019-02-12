Пивной тур по Видземе: три малые латвийские пивоварни

Delfi Turgid
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Рок-н-ролл вкуса под Рауной
Пивной тур по Видземе: три малые латвийские пивоварни
Foto: `mnm.all / cc`

Традиция пивоварения в Латвии очень давняя, поэтому неудивительно, что сейчас в стране действует более 50 малых пивоварен. Меккой для любителей пива считается Видземе — ведь наибольшее число пивоварен находится именно здесь.

DELFI Tūrismagids недавно воспользовался предложением Rīgas alus kvartāls и опробовал новый туристический маршрут, который вскоре будет доступен любому желающему. Маршрут включает посещение трех пивоварен в Видземе — Valmiermuižas alus, Malduguns и Raiskumietis.

Дыхание старины и классический вкус в Валмиермуйже

Пивной тур по Видземе: три малые латвийские пивоварни
Foto: Toms Norde

Валмиермуйжа упоминается в исторических документах с 13-го века. В те времена Валмиерскому замку принадлежал кабак, в котором продавали пиво. Сперва Валмиерское поместье (Valmieras muiža) располагалось рядом с замком, однако в начале 17-го века его перенесли в то место, где сейчас и находится пивоварня Valmiermuižas alus.

Современная история Valmiermuižas alus началась около 10 лет назад, и с тех пор пивоварня значительно развилась и расширила ассортимент. Сейчас на ней работает более 100 человек. Valmiermuižas alus ежегодно посещает около 9000 гостей, которых интересует и старинное здание, и процесс производства пива.

Пивной тур по Видземе: три малые латвийские пивоварни
Foto: Toms Norde

По словам хозяина пивоварни Айгара Рунгиса, ассортимент Valmiermuižas alus классический — в основном это пиво лагер. Кроме пива гостей угостят и латвийскими блюдами из местных продуктов. Меню обеда зависит от сезона.

Если посещения пивоварни вам мало, то можете заехать и в соседнюю Валмиеру, чтобы погулять по ее старому городу, парку и променаду у озера. Подробнее о том, что делать в Валмиере и окрестностях, мы писали здесь.

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Рок-н-ролл вкуса под Рауной

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Delfi Turgid

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