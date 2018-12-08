Пляж на Колке вошел в топ-20 лучших нетронутых пляжей в мире

Туристическое агентство Flight Network опубликовало топ-50 самых удивительных и – главное – нетронутых пляжей в мире. В нем, на 20 месте, оказался один из must see объектов в Латвии – мыс Колка и пляж на нем.

В мире не так уж много мест, где столь сильно передается ощущение, будто ты на краю света, и мыс Колка — одно из них. Мыс в виде рога находится сразу за густым и невероятно тихим лесом, рядом с дюнами и болотами. Именно на Колке воды Рижского залива встречаются с водами Балтийского моря и за перехлестывающимися зигзагообразными волнами можно наблюдать бесконечно. Здесь почти нет людей, лишь горстка домов неподалеку, что делает Колку идеальным местом для уединенного похода с палатками или медитативных прогулок вдоль воды.

По дороге на Колку можно побывать в следующих местах:

Первое же место в этой категории досталось пляжу Вестрахорн в Исландии.