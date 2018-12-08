Пляж на Колке вошел в топ-20 лучших нетронутых пляжей в мире

Туристическое агентство Flight Network опубликовало топ-50 самых удивительных и – главное – нетронутых пляжей в мире. В нем, на 20 месте, оказался один из must see объектов в Латвии – мыс Колка и пляж на нем.
В мире не так уж много мест, где столь сильно передается ощущение, будто ты на краю света, и мыс Колка — одно из них. Мыс в виде рога находится сразу за густым и невероятно тихим лесом, рядом с дюнами и болотами. Именно на Колке воды Рижского залива встречаются с водами Балтийского моря и за перехлестывающимися зигзагообразными волнами можно наблюдать бесконечно. Здесь почти нет людей, лишь горстка домов неподалеку, что делает Колку идеальным местом для уединенного похода с палатками или медитативных прогулок вдоль воды.
По дороге на Колку можно побывать в следующих местах:
- ФОТО. По дороге на Колку – Белая дюна у Рои
- ФОТО. Таинственные камни в Курземе: прогулка по природной тропе в Калтене
- Очарование старины и роскошный замок: что посмотреть в Дундаге и ее окрестностях
- Маршрут для весенних выходных: что посмотреть в Кандаве и ее окрестностях
- Маршрут выходного дня: города, поместья и природные тропы в долине Абавы
Первое же место в этой категории досталось пляжу Вестрахорн в Исландии.