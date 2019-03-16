Приграничный тур: шесть смотровых башен в окрестностях Алуксне и в Эстонии

Смотровые башни позволяют любоваться природой с высоты птичьего полета. Алуксненский туристический информационный центр разработал специальный маршрут, охватывающий шесть вышек — часть из них находится в Алуксненском крае, а часть — в Эстонии, пишет Tūrismagids.

Алуксненский край за его живописные места давно прозвали "Малиенской Швейцарией", а в путеводителе Shell от 1935 года сказано, что маршрут от Маринькалнса и Яунлайцене до Опескалнской церкви "является одним из красивейших в Видземе".

Алуксненский край предлагает своим гостям захватывающие панорамы, открывающиеся со смотровых вышек, которые расположены на небольшом расстоянии друг от друга.

Алуксненская смотровая вышка – Смотровая вышка Корнету: 29 км

Алуксненская смотровая вышка – Смотровая вышка Делинькална: 17 км

Смотровая вышка Делинькална – Смотровая вышка Корнету: 8 км

Смотровая вышка Корнету – Смотровая вышка Паганама: 13 км

Смотровая вышка Паганамаа – Смотровая вышка Лигздас кокс: 19 км

Смотровая вышка Лигздас кокс – Смотровая вышка Большая Мунамяги: 8,5 км

Смотровая вышка Большая Мунамяги – Алуксненская смотровая вышка: 39 км



