Приграничный тур: шесть смотровых башен в окрестностях Алуксне и в Эстонии

Смотровые башни позволяют любоваться природой с высоты птичьего полета. Алуксненский туристический информационный центр разработал специальный маршрут, охватывающий шесть вышек — часть из них находится в Алуксненском крае, а часть — в Эстонии, пишет Tūrismagids.
Алуксненский край за его живописные места давно прозвали "Малиенской Швейцарией", а в путеводителе Shell от 1935 года сказано, что маршрут от Маринькалнса и Яунлайцене до Опескалнской церкви "является одним из красивейших в Видземе".
Алуксненский край предлагает своим гостям захватывающие панорамы, открывающиеся со смотровых вышек, которые расположены на небольшом расстоянии друг от друга.
- Алуксненская смотровая вышка – Смотровая вышка Корнету: 29 км
- Алуксненская смотровая вышка – Смотровая вышка Делинькална: 17 км
- Смотровая вышка Делинькална – Смотровая вышка Корнету: 8 км
- Смотровая вышка Корнету – Смотровая вышка Паганама: 13 км
- Смотровая вышка Паганамаа – Смотровая вышка Лигздас кокс: 19 км
- Смотровая вышка Лигздас кокс – Смотровая вышка Большая Мунамяги: 8,5 км
- Смотровая вышка Большая Мунамяги – Алуксненская смотровая вышка: 39 км
- 1. Алуксненская смотровая вышка
- 2. Смотровая вышка Делинькална
- 3. Смотровая вышка Корнету
- 4. Смотровая вышка Лигздас кокс
- 5. Смотровая вышка Паганамаа
- 6. Смотровая вышка Большая Мунамяги