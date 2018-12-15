Природные тропы и "город призраков": что посмотреть в Вилякском крае

Если у вас нет идей, куда поехать, чтобы отдохнуть от городской суеты, то Tūrismagids предлагает обратить внимание на Вилякский край, где вы, возможно, проведете интересные выходные.

Тех, кто решит посетить этот край, расположенный на северо-востоке Латгалии, ждут красивая природа, исторические свидетельства, латгальское гостеприимство и неспешный ритм жизни.

Только учтите один момент — вам нужно будет взять с собой в поездку паспорт или ID-карту, а если собираетесь путешествовать по приграничной полосе (в 2 км от госграницы), то нужен и проопуск, который выдают пограничники (подробнее — здесь).

Что же посмотреть в Вилякском крае? Вот несколько идей!

Foto: Viļakas TIC arhīvs

Город Виляка, или Мариенгаузен, одно из старейших латгальских населенных мест. Его история началась в 1293 году, когда крестоносцы построили на острове озера деревянный замок, который затем перестроили в каменный.

Осмотр города стоит начать с Музея Вилякского края, в котором много этнографических материалов.

Башню католической Церкви Пресвятого Сердца Иисуса высотой 46 метров видно издалека. Ее называют "жемчужиной северной Латгалии". Церковь построили в 1891 году по проекту рижского инженера Флориана Вигановского. В храме установлен 22-регистровый орган, изготовленный фирмой братьев Бломберг в Варшаве.

Обратите внимание и на вилякские усадьбы. На месте разрушенной усадьбы графа Забелло построили Вилякскую государственную гимназию, а рядом находятся бывшие хозяйственные здания усадьбы, парк с липовой аллеей и каменная ограда — архитектурные памятники местного значения.

Foto: Inese Matisāne

У Вилякского озера очень красиво. На острове находятся руины средневекового замка. А на берегу озера стоит инсталляция "Ūdens" — большое кольцо с 2625 металлическими каплями. Летом по озеру можно кататься на лодках.