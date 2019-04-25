Природный парк в Тервете приглашает провести Вальпургиеву ночь в Сказочном лесу

Вальпургиева ночь (30 апреля) приближается стремительно и неумолимо и у Терветского парка опять — уже 13-й год подряд — есть идея о том, как и где ее следует проводить.

Празднование начнется в Лесу гномов Терветского парка еще засветло, в 19.00. В этот детский час стартует детская же программа. Ведьмы подтянутся к 21.00, уже в Сказочный лес. Простых посетителей туда могут довезти на терветском фирменном паровозике. По прибытии обещан концерт, костры и праздничный салют.