Природный парк в Тервете приглашает провести Вальпургиеву ночь в Сказочном лесу

Вальпургиева ночь (30 апреля) приближается стремительно и неумолимо и у Терветского парка опять — уже 13-й год подряд — есть идея о том, как и где ее следует проводить.
Празднование начнется в Лесу гномов Терветского парка еще засветло, в 19.00. В этот детский час стартует детская же программа. Ведьмы подтянутся к 21.00, уже в Сказочный лес. Простых посетителей туда могут довезти на терветском фирменном паровозике. По прибытии обещан концерт, костры и праздничный салют.
Закончится все за полночь. Участников просят прийти в "интересной" одежде, не забыть фонари и хорошее настроение.
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