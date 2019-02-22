Путешествие во времени: пестрая история Бириньского замка и его легенды (ФОТО)

Бириньский замок — один из красивейших замков Латвии, окруженный легендами и романтической атмосферой. Tūrismagids предлагает узнать об истории этого замка и его хозяевах, которые были выдающимися личностями.

В XIII веке здесь жили ливы и место называлось Колдесселле – песчаная дюнная гора, которое немцы-переселенцы переименовали в Колцене, рассказывается на сайте birinupils.lv. Во время Ливонской войны Иоганн Биринг фон Хелмштат со своим войском освободил занятые войсками Ивана IV (Грозного) Турайду, Цесис и Лимбажи, получив за это в качестве награды от польско-литовского короля Колценское имение. С тех времен Колцене в народе называли Бириньским имением.

Foto: Bīriņu pils arhīvs

После скорой смерти Биринга имение несколько раз покупалось и продавалось, пока не попало в руки баронского рода Менгденов. Карлис Иоганн фон Менгден построил новый господский дом в стиле шведского барокко и несколько хозяйственных зданий в имении. Хозяйство процветало. Барон Менгден вырастил двоих дочерей, которые вышли замуж за братьев Меллинов из Эстонии.

Граф Людвиг Август Меллин женился в Бирини. Он был выдающимся для своего времени общественным и политическим деятелем, приближенным российского императора, активным борцом за отмену крепостничества и даже собирателем народных песен. Как картограф он был известен длительной работой над топографическими картами Латвии и Эстонии вместе с И. В. Краузе. Картину с портретом Л. А. Меллина можно увидеть в Музее истории и мореходства.

Дочь графа Меллина вышла замуж за полковника-лейтенанта Алексиса фон Пистолкорса. Его сын Август фон Пистолкорс в 1860 году построил нынешнее здание замка и разбил для своей любимой жены Эмилии фон Хердер Парк Эмилии. Август получил в собственность Нейбаде, нынешние Саулкрасты, и создал там курорт, построил школу и белую церковь.

После 1886 года его сын Александр произвел обширные работы по перестройке имения, построил дороги и продолжал развивать Нейбаде.

Foto: Bīriņu pils arhīvs

Во время независимой Латвии Колцене официально переименовали в Бирини. В 1925 году Больничная касса книгопромышленников начинает перестраивать замок Бирини и открывает санаторий. После Второй мировой войны, в так называемые советские времена, в замке Бирини снова был обустроен санаторий, в который приезжали отдыхающие со всего Советского Союза лечить астму и болезни сердца. В это время интерьер замка приобретает росписи, отображающие советскую идеологию.

В 1993 году замок начал арендовать, а позже приобрел в собственность Янис Вимба — творческий и энергичный человек, который вдохнул в имение новую жизнь. Сегодня замок унаследовала семья Яниса Вимбы, которая продолжает заботиться о сохранении и доступности культурно-исторического наследия Бириньского замка.

Foto: Bīriņu pils arhīvs

Замок и другие здания имения окружают живописные парки с озерами, в которых находится бессчетное множество уникальных памятников, созданных природой и человеком. Здесь можно прогуляться, покататься верхом на лошади и принять участие в игре "Охотники за легендами". В замке проходят банкеты, семинары, экскурсии, работают ресторан, гостиница, бани и летнее кафе.

Конюшня Бириньского замка сегодня представляет собой мини-зоопарк, где посетителей ждут лошади, пони и кролики. Здесь также можно увидеть дрожки, сани и другое оборудование для катания. Часть водяной мельницы открыта с мая по октябрь — как и летнее кафе, на чердаке которого обустроен музей древностей.

А водонапорная башня Бириньского замка является единственной в Балтии водонапорной башней поместья с восстановленным, действующим до сих пор ветряным ротором и доступными для посетителей внутренними помещениями с интересной экспозицией.

Foto: Bīriņu pils arhīvs

Говоря о легендах замка, нельзя не упомянуть эту грустную романтическую историю. У владельцев имения Александра и Элионоры Пистолкорсов было трое детей — дочь Ренате и сыновья Максис и Эрик. Однажды домашние получили трагическое известие о гибели Максиса на месте службы. Смерть брата сильно потрясла Эрика, он впал в тяжелую депрессию. В то время служанкой у его сестры Ренате работала приятная и миловидная девушка, которая присматривала за Эриком при его болезни.

Вскоре домашние заметили, что отношения между молодыми людьми превратились в нечто большее, чем простые дружеские беседы. Через некоторое время Эрик объявил матери о желании жениться на служанке. Мать не могла допустить женитьбы сына на девушке не дворянского рода и решилась на обман в надежде, что служанка уйдет из имения опозоренная. Она написала Ренате письмо, якобы оставленное Эриком перед отъездом из имения. В нем было сказано, что он решил взять в жены девушку из дворянского рода. В то время мать еще не знала, что возлюбленная сына беременна. Не выдержав глубокого отчаянья и последующего стыда, девушка повесилась. Эрик, не в силах и не желая жить без своей любимой, вышел в парк имения и застрелился. Это случилось зимой 1912 года.

В свою очередь Ренате, невзирая на все события, полюбила человека из иного сословия — сына лесника Паула Молтрехта. Несмотря на угрозы матери, она ушла из дома и вышла замуж без родительского благословения. Однако известно, что позже мать смирилась, благословила этот союз и стала бабушкой многочисленных внуков. Эти истории любви стали как серьезным испытанием для общественных взглядов и правил того времени, так и свидетельством глубоких и сильных чувств.

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