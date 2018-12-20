Путешествие во времени: трамплин, бобслей и остальные зимние радости в Сигулде (ФОТО)

Спортивные и туристические традиции Сигулды берут начало с конца XIX — начала XX века. А регулярные соревнования и лыжный туризм в Сигулде начали проходить и развиваться в 1930-х годах. Это позволило городу из центра притяжения в летний и осенний период превратиться и в центр зимнего отдыха. Вот как это произошло.

Курортом Сигулда стала в 1889 году, после открытия железнодорожного сообщения с Ригой. Сигулду туристы посещали вместе с Турайдой и Кримулдой, а весь регион быстро прозвали "Видземской Швейцарией". Однако до 1930-х годов зимой в Сигулде отдыхающих было немного, так как все зимние развлечения носили стихийный характер, не было ни лагерей, ни баз, ни хорошо организованных трасс. Ни трамплинов.

Прыжки с трамплина стали популярны в Латвии в начале 1930-х годов. Первый трамплин в стране построил клуб "Universitātes sports" в 1932 году в Риге, рядом с лесом Шмерли, на горках у озера Бабитес. Однако его профиль оказался неудачным и спортсмены быстро прозвали его "Фабрикой гробов", рассказал порталу Tūrismagids.lv представитель Музея лыж в Тирзе Нилс Треийс.

Foto: Foto no Egila Jemeļjanova kolekcijas

Второй трамплин построили очень быстро — уже в феврале 1933 года в Цесисе и именно он поначалу получил статус официального. Там проводились первые вселатвийские соревнования. Но и второй блин оказался комом — среди любителей прыжков с трамплина новичок получил не вдохновляющее прозвище "Крематорий". В 1940-м году он был разрушен.

В том же 1933 году трамплины плодились как грибы после дождя — появились сразу и в Лиепае, и в Вентспилсе. Но от столицы они были далеко и особой популярностью не пользовались.

То ли дело трамплин в Сигулде, на Райской (Paradīzes) горке! Его на свои деньги построил человек, который на этих трамплинах съел не одну собаку — профессиональный прыгун Карлис Букасс. Трамплин быстро признали лучшим и то ли по названию горки, то ли в пику всем неудачным и опасным конкурентам негласно прозвали "Полетом в рай". До начала Второй мировой войны там проходили все официальные соревнования. После реконструкции 1937 года на трамплине "улетали" за 50 метров, что для того времени было очень солидным показателем.

Foto: Foto no Egila Jemeļjanova kolekcijas

Интересно, что тогда у трамплина не было подъемника, так что любители прыжков перед каждым "полетом в рай" поднимались на горку пешком. Позволяло держать форму! Неплохо было уметь и плавать — инвентарь держали в домике у подножья горки, который по весне иногда затапливала Гауя.

Восстановили трамплин в 1950-х годах, а вскоре рядом построили еще один, на котором до 1963 года проводили все республиканские соревнования.

Затем был построен третий трамплин — на горке Банщика (Pirtnieka). Ровно там, где сегодня находится бобслейная трасса. Это была единственная в Балтии горка с искусственным покрытием, позволявшая тренироваться в любое время года.

Что до бобслейных традиций, то им в Сигулде вообще больше ста лет. В конце XIX века с подачи князя Кропоткина, владевшего поместьем под Сигулдой, строится первая в Балтии трасса. Случилось это в 1887 году, длина трасы была 900 метров, а вираж — всего один.

Foto: Foto no Egila Jemeļjanova kolekcijas

Известна, что трасса стала любима теми туристами, которые все же приезжали зимой в Сигулду — их по ней катали на дубовых санках. На горку посетителей завозили на санях, запряженных лошадьми, играл духовой оркестр. Горка была быстрой — в 1913 году на ней был зарегистрирован национальный рекорд и про нее узнали на территории всей Российской империи. А в 1914 году на чемпионате по скелетону в Давосе Волдемар Бернхоф получил титул. Тренировался он именно в Сигулде.

Нынешняя трасса "Сигулда" была открыта 28 декабря 1986 года. Сегодня на ней регулярно проводятся состязания и тренируются все латвийские спортсмены, защищающие честь страны на различных чемпионатах и, конечно же, Олимпийских играх. Работает трасса и как туристический объект, да так успешно, что Lonely Planet на полном серьезе рекомендует "Сигулду" к обязательному посещению.

Foto: Foto no Egila Jemeļjanova kolekcijas

Но главное зимнее развлечение в Сигулде сегодня — катание на лыжах. Городская трасса была открыта в 1970-м году, а в середине 1990-х был создан олимпийский центр "Сигулда" с лучшей в странах Балтии лыжной трассой.

Одной только "официальной" трассой дело не ограничивается — их в городе и его окрестностях как минимум пять.

А первая широко известная и хорошо устроенная лыжная трасса появилась в городе в 1938 году. Хотя, конечно, это не значит, что на лыжах в Сигулде до того не катались — катались, на стихийных и полуофициальных трассах, как и многие латвийцы катаются до сих пор. Уж что-что, а лыжи в Латвии любят!