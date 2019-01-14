С 1 по 3 февраля на Кипсале пройдет очередная туристическая выставка Balttour 2019

С 1 по 3 февраля на Кипсале пройдет 26-я международная выставка-ярмарка туризма Balttour 2019, где туроператоры, туристические агентства и другие предприятия отрасли предложат ценителям туризма и активного отдыха выгодные возможности путешествий почти в 200 стран мира.

Три дня на Кипсале посетители смогут знакомиться с новыми направлениями путешествий, восторгаться разнообразием мировых культур, заново открывать для себя регионы Латвии и наслаждаться их гостеприимством. Изучив туристические возможности разных стран, ценители дальних странствий смогут тут же на выставке приобрести туры по лучшей цене.

"Участники выставки предложат выгодные путешествия как в неизменно популярные страны – Турцию, Египет, Испанию, Грецию и др., так и более экзотические маршруты на Кубу, Сейшельские острова, в Индонезию, Таиланд или Вьетнам. Туроператоры, действующие в Латвии, предлагают поездки в без малого 200 стран мира, поэтому каждый посетитель Balttour 2019 за три дня обязательно найдет на Кипсале свое путешествие", - рассказывает руководитель проекта "Balttour" Дайнис Брицис. Учитывая, что в последние годы заметно вырос интерес латвийских туристов к отдыху в соседних странах, в экспозиции этого года особо широко будут представлены туристические компании из Эстонии и Литвы.

В холле Ballttour каждый сможет узнать о новейших туристических объектах в различных странах мира, составить собственный маршрут и получить ценные советы для успешного путешествия. Свои лучшие предложения представят крупнейшие туристические операторы и агентства Латвии – Tez Tour, Novatours, Kidy Tour, Alida Tūrs, Begonija, Mouzenidis Travel. Впервые в выставке участвуют недавно вышедшие на латвийский рынок туроператоры TUI и Itaka.

В свою очередь в холле "Путешествуй по Латвии!" о своих туристических достопримечательностях проинформируют представители всех регионов нашей страны. Каждый посетитель Balttour 2019 сможет заново открыть для себя Курземе, Земгале, Латгалию и Видземе и узнать не только об уже действующих туристических объектах в регионах, но и о новых прогулочных тропах, смотровых вышках, музеях, возможностях активного отдыха, гостиницах и гостевых домах, дворцах, усадьбах и многом другом! Тут же на рынке домашних производителей все желающие смогут отведать и приобрести традиционные для разных регионов продукты и напитки.

Билеты:

Входной билет – 6 EUR

Школьникам, пенсионерам, инвалидам (по предъявлении удостоверения) – 4 EUR

Семейный билет (2 взрослых и 1 ребенок или 1 взрослый и 2 ребенка) – 12 EUR, больше детей – 2 EUR за каждого

Детям до 7 лет – бесплатно!

Автостоянка – 5 EUR

Билеты также можно приобрести в интернете.

Время работы:

1 февраля 13.00–18.00

2 февраля 10.00–18.00

3 февраля 10.00–17.00