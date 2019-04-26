Следующая остановка – дом: пять колоритных закрытых железнодорожных станций Латвии

Антропологи Элина Курсите и Лиене Миллере в конце прошлого года в рамках проекта "Следующая остановка – дом" начали объезжать закрытые железнодорожные линии и станции Латвии. Они узнавали истории бывших зданий и общались с их обитателями, которые продолжают там жить. DELFI Tūrismagids предлагает ознакомиться с пятью колоритными зданиями станций и с идеей проекта.
Как появилась эта идея? После написания книги "Последние могикане Латгалии" Элина искала тему для нового проекта. В одном из разговоров с друзьями речь зашла о том, что здания станций во многих поселках и маленьких городах, которые когда-то были общественно значимыми, утратили свою функцию. В свою очередь студенческая работа Лиене была связана со станциями, и она поняла, что в дальнейшем многие выходные будут проведены в пути — в поисках закрытых железнодорожных линий.
После нескольких экспедиций исследовательницы признали, что судьба станций складывалась по-разному. "Во многих местах поселились начальники станций или железнодорожные работники. Несколько станций пережили преобразования и стали частными домами, хранящими память об "увлечении" своей юности. Другие стояли заброшенными, а некоторые и вовсе исчезли", – рассказывают исследовательницы, выражая сожаление, что не отправились в экспедицию раньше.
На вопрос о том, как долго Элина и Лиене планируют ездить по станциям и сколько зданий они намерены посмотреть, авторы проекта говорят так: "На данный момент у нас запланировано 14 маршрутов – и те, которые были закрыты сравнительно недавно, то есть в конце 20-го века и в начале 21-го, и те, которые были закрыты в середине 20-го века. Всего это около 220 станций и остановок по всей Латвии. График довольно напряженный, и мы планируем завершить поездки до октября, чтобы в ноябре можно было издать книгу. Дело в том, что большая часть станций находится в плохом состоянии, они погибают. Например, в Бауске мы обнаружили, что здание станции снесли всего месяц назад. Поэтому мы не можем себе позволить медлить".
Авторы проекта уже успели объехать примерно треть запланированных объектов. Они также заметили, что не все станции, которые больше не обслуживают пассажиров, не задействованы в работе железной дороги. Некоторые из них используются для организации грузовых перевозок. Такие станции есть, например, на линии Даугавпилс–Резекне, где происходит активное движение грузовых поездов, а пассажиров один раз в год перевозят только до Аглоны.
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