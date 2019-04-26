Следующая остановка – дом: пять колоритных закрытых железнодорожных станций Латвии

Антропологи Элина Курсите и Лиене Миллере в конце прошлого года в рамках проекта "Следующая остановка – дом" начали объезжать закрытые железнодорожные линии и станции Латвии. Они узнавали истории бывших зданий и общались с их обитателями, которые продолжают там жить. DELFI Tūrismagids предлагает ознакомиться с пятью колоритными зданиями станций и с идеей проекта.

Как появилась эта идея? После написания книги "Последние могикане Латгалии" Элина искала тему для нового проекта. В одном из разговоров с друзьями речь зашла о том, что здания станций во многих поселках и маленьких городах, которые когда-то были общественно значимыми, утратили свою функцию. В свою очередь студенческая работа Лиене была связана со станциями, и она поняла, что в дальнейшем многие выходные будут проведены в пути — в поисках закрытых железнодорожных линий.

После нескольких экспедиций исследовательницы признали, что судьба станций складывалась по-разному. "Во многих местах поселились начальники станций или железнодорожные работники. Несколько станций пережили преобразования и стали частными домами, хранящими память об "увлечении" своей юности. Другие стояли заброшенными, а некоторые и вовсе исчезли", – рассказывают исследовательницы, выражая сожаление, что не отправились в экспедицию раньше.