Советы профессионала: что купить на распродажах и на каких горах Латвии кататься

Delfi Turgid
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Советы профессионала: что купить на распродажах и на каких горах Латвии кататься
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Лыжный сезон в Латвии в самом разгаре, а в магазинах спортивной одежды уже во всю идут распродажи. Известный латвийский лыжник, чемпион лыжных соревнований Swedish Cup 2018 и FIS 2018, а также посол спортивного бренда 4F Микс Звейниекс делится рекомендациями с любителями лыжного спорта, как и какую одежду для лыж приобрести на распродажах, что на бирках обозначают термины Primaloft, Dermizax и Neodry, нужно ли иметь собственные лыжи и на каких горах Латвии лучше всего кататься, пока погода позволяет.

Латвийцы часто забывают о шлеме

Особенно это опасно, если опыта в катании на лыжах нет или практически нет. "Шлем обязателен даже для опытных спортсменов и это точно не тот предмет, на котором следует экономить. Его можно арендовать на месте или приобрести заранее. Кроме того, отправляясь кататься на лыжах, следует подумать о термобелье, которое сохранит комфортное тепло тела длительном катании по лыжным трассам".

Спортсмен также добавляет, что латвийцы часто одеваются, как попало: в джинсы, короткие куртки, под которые при падении попадает снег, забывают о перчатках.

Также необходимо следить, чтобы во время занятий спортом ничего не болталось: "Порой можно заметить лыжников со свисающими веревочками на куртках или подтяжками от штанов, которыми можно зацепиться как при катании, так и при подъеме на гору. Нужно быть осторожными и избегать таких ситуаций - могут плохо кончиться!"

Для Латвии нужно выбирать универсальную лыжную куртку

Это значит, что нужно отдать предпочтение тому материалу, который подходит и для сильного ветра, и для высокой влажности, поскольку погода у нас может быть очень разной.

"Водостойкость куртки отмечается термином Waterproof, а далее следует цифровое обозначение плотности, например, 5000 или 10000. Конечно, лучше отдать предпочтение более высокому показателю, поскольку такая куртка сможет дольше оставаться сухой. Важен и утеплитель, поскольку он защитит при холодной погоде, если Вы решите покататься в -10С. Одним из лучших утеплителей и защитных материалов считается Primaloft. Штаны и куртки, в которых используется этот утеплитель, отлично защищают от холода, при этом оставаясь очень легкими и не ограничивая движения, что очень важно для комфортного катания", - рассказывает лыжник, - "У защитного материала Primaloft есть три уровня, определяющие степень его защиты: Black, Silver и Gold. Какой предпочесть – зависит от материальных возможностей и частоты катания на лыжах. Если Вы редко выбираетесь в горы, разумнее будет предпочесть модель Black. Также важна т.н. мембрана, поскольку она помогает защищать спортсмена от холода, сохраняя кожу сухой и теплой. В коллекции лыжной одежды 4F, например, ее два вида: NEODRY и Dermizax. NEODRY делает одежду "дышащей", при этом отлично защищая от снега и дождя. Также, как с водостойкостью, чем выше цифра, обозначающая плотность ткани, тем лучше. Dermizax – это особо водостойкая, защищающая от ветра и при этом дышащая мембрана, разработанная для профессионалов. Она подойдет фанатам лыжного спорта как для катания на латвийских горах, так и на зарубежных. Это особенно важно, если Вы отправляетесь кататься в северные страны – Скандинавию или Канаду, где климат менее влажный, но куда более холодный".

Спортсмен также рекомендует убедиться, что вещь оборудована водонепроницаемыми молниями – это можно уточнить у консультанта в магазине.

Лыжную одежду нельзя сушить на батарее

Микс Звейникс добавляет, что баня, печь и даже непосредственная близость к радиатору или обогревателю губительны для качественной зимней одежды. "Одежда, предусмотренная для зимних видов спорта, отлично высохнет за ночь, а вот близость к источнику тепла может ее серьезно испортить.

Следует предпочесть тонкие термоноски

"Вне зависимости от того, арендуете ли Вы лыжи и ботинки или нет, обувь должна идеально подходить по размеру, иначе катание может стать очень не комфортным. По этой же причине лучше предпочесть тонкие термоноски, поскольку, если ботинок очень хорошо прилегает к ноге – а так и должно быть! – для толстого носка места не останется", - рассказывает посол 4F.

Вся лыжная одежда может использоваться в повседневной жизни

Именно поэтому инвестиция хотя и кажется существенной, однако при этом остается оправданной, поскольку лыжную куртку с большим комфортом можно носить зимой – она отлично защитит от любой непогоды. То же самое относится и к термобелью, что очень актуально сырой латвийской зимой во время морозов или при длительных прогулках.

ТОП-3 самых лучших латвийских гор

Микс также рассказывает, какие горы по его мнению самые лучшие в Латвии: спортсмен предпочитает Сигулду. "Мой ТОП-3 – это Катишкалнс, Лыжная трасса Кордес и Сигулдская городская трасса, где каждый найдет что-то для себя: есть и трассы для начинающих, на которых можно кататься даже не имея опыта, и более высокие горки, на которых можно насладиться скоростью и отличным снежным покрытием".

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Delfi Turgid

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