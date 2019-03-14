Стали известны самые дешевые города Европы для поездок на выходные. Рига лишь седьмая

Delfi Turgid
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Стали известны самые дешевые города Европы для поездок на выходные. Рига лишь седьмая
Foto: Shutterstock

Самыми дешевыми европейскими городами для поездок на уик-энд стали столицы Литвы, Сербии и Польши. Такие данные обнародовал британский сервис Post Office Travel Money – при составлении списка он учитывал среднюю стоимость проживания в гостинице в течение трех дней, ужин на двоих, напитки, осмотр достопримечательностей, проезд на городском транспорте и т.д.

В итоге наиболее дешевым местом для проведения выходных оказалась столица Литвы – Вильнюс. Уик-энд в этом городе будет стоит 171 евро.

На втором месте оказался Белград – там стоимость поездки поднялась до 176 евро на человека. И на третьем месте столица Польши – Варшава. Отдых там обойдется в 185 евро.

Дальше в порядке возрастания стоимости поездки расположились Стамбул, Бухарест, Порто, Рига, Братислава, Москва и Прага. В Риге туристу придется потратить аж 209 евро. Причем, по сравнению с прошлым годом, стоимость поездки в Ригу выросла на 3,4%, тогда как Вильнюс "подешевел" сразу на 11,1%.

Еще одна прибалтийская столица – Таллинн – расположилась на 20 месте со стоимостью поездки на уик-энд в 275 евро. При этом поездка в Таллинн также стала дешевле по сравнению с предыдущим годом – на 7%.

Согласно составителям отчета сильнее всего цены на отдых упали в Амстердаме и Венеции, а самым дорогим городом стал Рейкьявик. Поездка туда обойдется в 542 евро. Впрочем, цены там потихоньку снижаются.

Полный список городов и конкретное разделение на статьи расходов можно посмотреть здесь.

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Delfi Turgid

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