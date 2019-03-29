Старинный рыбацкий поселок — Царникава: семь идей для однодневной поездки

Delfi Turgid
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Самый длинный в Латвии променад, ведущий к морю
Старинный рыбацкий поселок — Царникава: семь идей для однодневной поездки
Foto: Ilze Cerbule

Царникава находится на Видземском взморье, в 20 километрах от Риги, и здесь можно отлично провести время. В Царникавском крае издавна располагался рыбацкий поселок, и это место получило большую популярность благодаря ловле миноги. DELFI Tūrismagids рассказывает, чем можно заняться и что посмотреть Царникаве.

Гарциемская деревянная прогулочная тропа


Старинный рыбацкий поселок — Царникава: семь идей для однодневной поездки
Foto: Ilze Cerbule

Если на выходных захочется погулять по сосновому лесу на берегу моря, то почему бы не отправиться в Гарциемс в Царникавском крае, где прошлой осенью создали красивую тропу, ведущую прямо к морю.

Пешеходная тропа начинается от улицы Айзвею, у насосной станции, ее длина — 650 метров. Она ведет через природный парк "Пиеюра", визитная карточка которого — покрытые лесом дюны. Слева от тропы можно увидеть 16-метровые, дюны. Если пройти немного на запад, можно дойти до горы Бредес, высота которой почти 29 метров. Никаких указателей нет, но дойти до нее стоит — гора примечательна тем, что она даже выше знаменитых параболических гарциемских дюн (22,2 метра).

Больше информации и фото — здесь.

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Самый длинный в Латвии променад, ведущий к морю

Source info

Delfi Turgid
Хуахин – Ча-Ам

Хуахин – Ча-Ам
Као Сок

Као Сок
Канчанабури – река Квай

Канчанабури – река Квай

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