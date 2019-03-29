Старинный рыбацкий поселок — Царникава: семь идей для однодневной поездки

Царникава находится на Видземском взморье, в 20 километрах от Риги, и здесь можно отлично провести время. В Царникавском крае издавна располагался рыбацкий поселок, и это место получило большую популярность благодаря ловле миноги. DELFI Tūrismagids рассказывает, чем можно заняться и что посмотреть Царникаве.

Гарциемская деревянная прогулочная тропа





Foto: Ilze Cerbule

Если на выходных захочется погулять по сосновому лесу на берегу моря, то почему бы не отправиться в Гарциемс в Царникавском крае, где прошлой осенью создали красивую тропу, ведущую прямо к морю.

Пешеходная тропа начинается от улицы Айзвею, у насосной станции, ее длина — 650 метров. Она ведет через природный парк "Пиеюра", визитная карточка которого — покрытые лесом дюны. Слева от тропы можно увидеть 16-метровые, дюны. Если пройти немного на запад, можно дойти до горы Бредес, высота которой почти 29 метров. Никаких указателей нет, но дойти до нее стоит — гора примечательна тем, что она даже выше знаменитых параболических гарциемских дюн (22,2 метра).

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