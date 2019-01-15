Топ-10 самых интересных усадеб в Латвии, которые обязательно стоит посмотреть

Delfi Turgid
Оставить комментарий
1 10
Дурбенский дворец
Топ-10 самых интересных усадеб в Латвии, которые обязательно стоит посмотреть
Foto: Vitolds Mašnovskis

В конце прошлого года вышел первый том энциклопедии "Усадьбы в Латвии", которую составил фотограф и культуролог Витольд Машновскис. В этой книге собрана информация и фотоматериалы о 179 латвийских поместьях и усадьбах. Портал Tūrismagids предлагает ознакомиться с десятью усадьбами, которые автор энциклопедии рекомендует посмотреть обязательно.

Рундальский дворец

Топ-10 самых интересных усадеб в Латвии, которые обязательно стоит посмотреть
Foto: Vitolds Mašnovskis

"Находится в Пилсрундале Рундальского края. Выдающийся, уникальный, идеально восстановленный дворец, с богатым интерьером и парком, который желательно посетить во все времена года и многократно", - так характеризует Рундальский дворец Машновскис.

Рундальский дворец является одним из самых значительных памятников архитектуры Латвии, который вряд ли нуждается в рекламе – внушительный дворцовый ансамбль эпохи барокко с конюшнями и парком. Дворец служил летней резиденцией фаворита российской императрицы Анны Иоановны, Курземского герцога Эрнста Иоганна Бирона.

Дворец возведен с 1736 по 1740 год по проекту знаменитого архитектора русского двора Франческо Бартоломео Растрелли. Ансамбль дворца расположен в земгальской равнине, посреди нетронутого сельского ландшафта. Таким образом сохранен первоначальный замысел архитектора: в центре находится дворец как символ величия царя, от которого уходят в бесконечность аллеи.

Больше читайте здесь.

Со 2 января 2019 года Музеем Рундальского дворца руководит Лаура Лусе, которая рассказала порталу DELFI о том, что для нее означает эта работа, в чем она заключается, как работают ее коллеги, а также поделилась планами дальнейшего развития дворцового комплекса.

1 10
Дурбенский дворец

Source info

Delfi Turgid

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

ФОТО: Живописный парк Краславского дворца, принадлежавшего графам Плятерам

ФОТО: Живописный парк Краславского дворца, принадлежавшего графам Плятерам

ФОТО: Озеро с островами и деревья в осенних нарядах: прогулка по парку Юмурдского поместья

ФОТО: Озеро с островами и деревья в осенних нарядах: прогулка по парку Юмурдского поместья

ФОТО. Осенний Бирини: красиво, как в Сигулде, и люди не мешают

ФОТО. Осенний Бирини: красиво, как в Сигулде, и люди не мешают

Рижские маршруты

От поля битвы до шикарных гуляний: история окрестностей Торнякалнса
Топ-10 самых интересных усадеб в Латвии, которые обязательно стоит посмотреть

Топ-10 самых интересных усадеб в Латвии, которые обязательно стоит посмотреть

Ничего себе булыжничек: Эль Пеньон де Гуатапе (ФОТО)

Ничего себе булыжничек: Эль Пеньон де Гуатапе (ФОТО)

С 1 по 3 февраля на Кипсале пройдет очередная туристическая выставка Balttour 2019

С 1 по 3 февраля на Кипсале пройдет очередная туристическая выставка Balttour 2019

Российские туристы о Таллинне: что удивляет и раздражает

Российские туристы о Таллинне: что удивляет и раздражает (2)

74 музея в Литве раз в месяц откроют двери для посетителей бесплатно

74 музея в Литве раз в месяц откроют двери для посетителей бесплатно

подробнее
Российские туристы о Таллинне: что удивляет и раздражает

Российские туристы о Таллинне: что удивляет и раздражает (2)

Ничего себе булыжничек: Эль Пеньон де Гуатапе (ФОТО)

Ничего себе булыжничек: Эль Пеньон де Гуатапе (ФОТО)

Прощай, Барселона! Топ-5 самых потрясающих городов Испании

Прощай, Барселона! Топ-5 самых потрясающих городов Испании

Покорение Эвереста: девять трагических историй восхождения

Покорение Эвереста: девять трагических историй восхождения (50)

С 1 по 3 февраля на Кипсале пройдет очередная туристическая выставка Balttour 2019

С 1 по 3 февраля на Кипсале пройдет очередная туристическая выставка Balttour 2019

подробнее