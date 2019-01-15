Топ-10 самых интересных усадеб в Латвии, которые обязательно стоит посмотреть

В конце прошлого года вышел первый том энциклопедии "Усадьбы в Латвии", которую составил фотограф и культуролог Витольд Машновскис. В этой книге собрана информация и фотоматериалы о 179 латвийских поместьях и усадьбах. Портал Tūrismagids предлагает ознакомиться с десятью усадьбами, которые автор энциклопедии рекомендует посмотреть обязательно.

Рундальский дворец

Foto: Vitolds Mašnovskis

"Находится в Пилсрундале Рундальского края. Выдающийся, уникальный, идеально восстановленный дворец, с богатым интерьером и парком, который желательно посетить во все времена года и многократно", - так характеризует Рундальский дворец Машновскис.

Рундальский дворец является одним из самых значительных памятников архитектуры Латвии, который вряд ли нуждается в рекламе – внушительный дворцовый ансамбль эпохи барокко с конюшнями и парком. Дворец служил летней резиденцией фаворита российской императрицы Анны Иоановны, Курземского герцога Эрнста Иоганна Бирона.

Дворец возведен с 1736 по 1740 год по проекту знаменитого архитектора русского двора Франческо Бартоломео Растрелли. Ансамбль дворца расположен в земгальской равнине, посреди нетронутого сельского ландшафта. Таким образом сохранен первоначальный замысел архитектора: в центре находится дворец как символ величия царя, от которого уходят в бесконечность аллеи.

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Со 2 января 2019 года Музеем Рундальского дворца руководит Лаура Лусе, которая рассказала порталу DELFI о том, что для нее означает эта работа, в чем она заключается, как работают ее коллеги, а также поделилась планами дальнейшего развития дворцового комплекса.