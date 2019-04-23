Три интересных маршрута в Латвии для тех, кто интересуется историей мотоциклов

С отступлением зимы и приходом более теплых дней на улицах стали слышны не только птичьи трели, но и рев двигателей мотоциклов. Это время, когда владельцы мотоциклов будят и приводят в порядок свои транспортные средства после долгой зимней спячки.

Несмотря на то, что официально мотосезон открывается 27 апреля, нельзя сказать, что погодные условия уже идеальны для долгих поездок. Чтобы после зимы как следует объездить свой мотоцикл, руководитель бренда "BMW Motorrad" "Inchcape Motors Latvia" Юргис Бергс сначала рекомендует прокатиться по Латвии, одновременно получив новые знания об истории мотоциклов.

Коллекция старинных мотоциклов в Пастенде

Если план на выходные еще не продуман до конца, но есть ощущение, что надо выехать из города и почувствовать вкус природы, то Пастенде недалеко от Талси – одно из мест, куда можно отправиться. В этом поселке живет бывший мотогонщик и тренер Альфред Замоцкис, который собрал внушительную экспозицию старинных мотоциклов. В коллекции можно увидеть около 30 различных мотоциклов, часть из которых раскрывают историю мотоспорта. Интересно, что среди экспонатов есть ледовые мотоциклы и многие другие. Однако лучше всего о своей коллекции может рассказать ее владелец.

Частная коллекция старинной техники семьи Рога

Если ехать в сторону Лиепаи, то в "Upmalаs" Ницской волости находится собиравшаяся годами частная коллекция старинной техники, созданная семьей Рога. В коллекции можно увидеть не только старинные мотоциклы, которые в течение лет тщательно восстанавливались, но и другие предметы, которые можно уже назвать реликвиями. Большим моторным транспортным средствам особый колорит придают яркая коллекция шлемов и большая коллекция ручек, которые незаметно оживляют экспозицию в целом.

Коллекция старинных предметов и ретромотоциклов "Цирулиши"

Если Курземе уже изъезжено вдоль и поперек, можно отправиться на восток Латгалии. В этом краю, а точнее, в Вилякском крае также обнаружится тщательно собранная коллекция ретромотоциклов под названием "Цирулиши". Владелец коллекции может гордиться 40 различными мопедами и мотоциклами, выпущенными с 40-х до 90-х годов прошлого века. Кроме того, если вы настоящий мотоэнтузиаст, но пока вам не случалось опробовать старинное транспортное средство, коллекционер предлагает проехаться на мотоцикле с коляской.

Это только некоторые из тех мест в Латвии, куда можно отправиться, чтобы "объездить" своего стального коня после долгого простоя и восстановить ощущение дороги. А также познакомиться с новыми людьми, поделиться с единомышленниками рассказами о приключениях и узнать малоизвестные или забытые вещи, подготовившись к более серьезным вызовам уже за пределами Латвии.