ТурЛатвия-2019. Новые туристические объекты, которые обязательно стоит посетить в этом году

Delfi Turgid
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Лиелвардский край
ТурЛатвия-2019. Новые туристические объекты, которые обязательно стоит посетить в этом году
Foto: Delfi kolāža

Вместе с весной начинается и новый туристический сезон. Если вы в Латвии уже "все видели", то Tūrismagids рассказывает о новинках, которые стоит посмотреть в этом году.

Огрский край


ТурЛатвия-2019. Новые туристические объекты, которые обязательно стоит посетить в этом году
Foto: Ogres TIC arhīvs

Оргский край в последние годы активно улучшает туристическую инфраструктуру и создает новые объекты. Например, в конце февраля в Огрском музее истории и искусств открылась новая постоянная экспозиция "Pietura Ogre", рассказывающая о культурно-историческом развитии города и включающая интерактивные объекты.

Также продолжается развитие природного парка "Ogres ieleja" — в этом году в долине Огре, между Мазозолской и Менгельской волостями построили мост. Также построена смотровая платформа, с которой открывается вид на реку Огре и ее долину. Далее в парке проложат прогулочные и велосипедные дорожки.

ТурЛатвия-2019. Новые туристические объекты, которые обязательно стоит посетить в этом году
Foto: Ogres TIC arhīvs

В рамках проекта "Greenways" продолжается развитие велотуризма на бывшей железнодорожной линии Рига — Эргли, сейчас там создают веломаршрут Огре — Эргли. В Кейпене маршрут дополнит Кейпенская киностанция, оборудованная в помещении бывшей ж/д станции. Ее откроют в начале мая. Там же можно будет покататься по рельсам на специальном велосипеде — railbike.

ТурЛатвия-2019. Новые туристические объекты, которые обязательно стоит посетить в этом году
Foto: Ogres TIC arhīvs

Заняться бегом, погулять или покататься на велосипеде можно и на обновленном Огрском променаде, расположенном на берегу реки Огре.

ТурЛатвия-2019. Новые туристические объекты, которые обязательно стоит посетить в этом году
Foto: Ogres TIC arhīvs

А тех, кто хочет что-то создавать своими руками — ждут две творческие мастерские: кулинарная школа "Pie Mimi" и мастерская керамики "Dzīvais māls". Обе находятся недалеко от Огских синих гор (Zilo kalnu prospektā 2b) и Яуногрской ж/д станции.


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Лиелвардский край

Source info

Delfi Turgid

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