У airBaltic появилось новое меню по предварительному заказу

Латвийская авиакомпания airBaltic ввела новое меню питания на борту по предварительному заказу, предлагая пассажирам выбор из более чем 70 различных свежих блюд, которые можно заказать по крайней мере за 24 часа до вылета.

Руководитель обслуживания на борту airBaltic Зане Паберза отмечает: "Повара из всех трех стран Балтии тщательно подготовили рецептуру семи новых блюд и улучшили 11 популярных уже предлагаемых блюд. Новое меню учитывает предпочтения всех пассажиров airBaltic, предлагая более обширный выбор диетических и специальных блюд, а также особые блюда для пассажиров, которые путешествуют вместе с детьми".