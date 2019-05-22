У airBaltic появилось новое меню по предварительному заказу

Латвийская авиакомпания airBaltic ввела новое меню питания на борту по предварительному заказу, предлагая пассажирам выбор из более чем 70 различных свежих блюд, которые можно заказать по крайней мере за 24 часа до вылета.
Руководитель обслуживания на борту airBaltic Зане Паберза отмечает: "Повара из всех трех стран Балтии тщательно подготовили рецептуру семи новых блюд и улучшили 11 популярных уже предлагаемых блюд. Новое меню учитывает предпочтения всех пассажиров airBaltic, предлагая более обширный выбор диетических и специальных блюд, а также особые блюда для пассажиров, которые путешествуют вместе с детьми".
airBaltic предлагает широкий ассортимент блюд для предварительного заказа – более 70 свежих блюд, которые доступны, если заказать их по крайней мере за 24 часа до вылета. Кроме того, восемь самых популярных блюд на выбор доступны во время онлайн-регистрации даже за час до вылета из Риги.
airBaltic предлагает диетические и специальные блюда, в которых учтены различные диетические и религиозные предпочтения, включая безглютеновое, низкокалорийное, диабетическое питание, блюда с низким уровнем холестерина, еду для сторонников сыроедения, вегетарианские и веганские блюда.
Заказать свежие блюда можно сразу при бронировании или по крайней мере за 24 часа до вылета на сайте www.airbaltic.com, а также через турагентства.
airBaltic обеспечивает полеты из Риги, Таллина и Вильнюса более чем в 70 конечных пунктов, предлагая удобные соединения из Риги с большим количеством пунктов назначения своей маршрутной сети в Европе, Скандинавии, СНГ и на Ближнем Востоке. Летом 2019 года airBaltic начала полеты из Риги в Дублин, Штутгарт и Львов, а также на Кос и Менорку.
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