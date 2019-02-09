В Елгаве продолжается Фестиваль ледовых скульптур

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В Елгаве продолжается Фестиваль ледовых скульптур
Foto: Publicitātes attēli

Награждением авторов лучших индивидуальных и командных работ открылся в пятницу вечером 21-й Международный фестиваль ледовых скульптур.

Вплоть до вечера воскресенья, или пока позволит погода, ледовое творчество 34 художников из Латвии, Литвы, России, Белоруссии, Канады, США и Украины смогут оценивать зрители. Об этом сообщает портал novaja.lv.

Темой фестиваля нынешнего года было "Кино", что давало широкий простор для фантазии художников.

В конкурсе индивидуальных скульптур все призовые места достались ледовым зодчим из России. 1-е место завоевал Роман Петров с работой "Порванная доска объявлений", второе место у Павла Соловьева за скульптуру "Чеширский кот", третье - у Владимира Мистрюкова за скульптуру "Попкорн".

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