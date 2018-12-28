В Межапарке возобновил работу Рижский снежный парк

Delfi Turgid
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В Межапарке возобновил работу Рижский снежный парк
Foto: Publicitātes foto

Рижский Снежный Парк возобновил свою работу в Межапарке, на территории Большой эстрады Праздника Песни, которую рижане полюбили в качестве места для отдыха на свежем воздухе и в предыдущие годы. Несмотря на оттепель, в парке сейчас достаточно снега, чтобы провести праздники и школьные каникулы с семьей, наслаждаясь настоящим зимним весельем.

Рижский Снежный парк расположился в реконструированной зоне эстрады для зрителей. С эстрады убраны скамейки, и благодаря произведенному снегу, создан аттракцион для езды на камерах с несколькими трасами. Для аттракциона используются спеицальные камеры, предоставленные снежным парком. После съезда камеру и того, кто на ней ехал, доставляют на место старта при помощи подъемника.

В снежном парке есть уютное кафе, где вы можете насладиться горячими блюдами и напитками, а также погреться у костра. Доступ к парку на автомобилях возможен с проспекта Виестура. Сейчас слой снега в зоне катания на камерах достаточно густой, а с наступлением морозной погоды, снежный наст будет наращиваться.

В каникулы и грядущие праздники вссе желающие приглашаются предаться зимними развлечениями на эстраде! Более подробную информацию о рабочем времени Рижского снежного парка, ценах и возможностях для посещения ищите на www.sniegaparks.lv и на странице Facebook @RigasSniegaParks.

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Delfi Turgid

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