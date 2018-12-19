В Таргале за 1,5 млн евро воссоздали "подворье ливов"

27 декабря в Таргале пройдет торжественное открытие "подворья ливов" (Lībiešu sētas), создание которого обошлось в 1,5 млн евро. Цель создания подворья — усиление ливских традиций, сообщила агентству LETA представитель самоуправления Вентспилсского края Марлена Звайгзне.

Ливское подворье устроено в центре волости. Оно состоит из жилого дома, внутри которого — большой семейный стол, лавки и камин, а также хлев, рыбная коптильня, сушильня для сетей, площадка для собраний около костра.

Объект создан для укрепления традиций ливов, поэтому в будущем на подворье будут проводиться различные культурные мероприятия и концерты с приглашением народных коллективов не только из регионов Латвии, но и из других стран. Подворье сможет использовать и местное население для развлечений и отдыха под открытым небом.

Проект "Livōd kalāmīe kōrand" в Таргале предусматривал также работы по восстановлению публичной инфраструктуры. В частности, были сделаны освещение, пешеходные дорожки, дорожное покрытие и стоянка для автомобилей, подземные коммуникации, улучшена безопасность движения и т.д.

Строительные работы по проекту фирмы SIA "BM — projekts" выполнила фирма SIA "Ostas celtnieks". Затраты на проект составили 1 531 206 евро, из них 1 171 206 евро профинансировало самоуправление Вентспилсского края, а 360 тысяч евро были привлечены из европейского фонда.