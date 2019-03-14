Ведьмино место. Пять природных объектов в Латвии, которые связывают с нечистой силой

Delfi Turgid
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Ведьмино болото
Ведьмино место. Пять природных объектов в Латвии, которые связывают с нечистой силой
Foto: Viesturs Jūgs, facebook.com/ViestursPhotography

В Латвии немало мест, которые связывают с нечистой силой. О природных объектах, как-либо связанных с чертом или дьяволом, мы уже рассказывали. А сегодня речь пойдет о туристических объектах, в названиях которых упоминается ведьма или с ней связана какая-то легенда об этом месте.

Ведьмин котел, который манит любопытных


Ведьмино место. Пять природных объектов в Латвии, которые связывают с нечистой силой
Foto: F64

Недалеко от Сигулды, на реке Даудас, находится одна из жемчужин Национального парка Гауя – Ведьмин котел. Это огромный овраг, стены которого поднимаются на высоту 30 метров, а его ширина достигает 20 метров. В овраге располагаются и красивые скалы.

Ведьмино место. Пять природных объектов в Латвии, которые связывают с нечистой силой
Foto: Gints Mucenieks

Одна из легенд об этом месте гласит, что в древние времена в Янову ночь возле дома Дауду ведьмы доили коров хозяина. Когда их поймали, ведьмы сиганули с обрыва с такой скоростью, что выбили большую яму, напоминающую котел. В свою очередь, согласно другому сказанию, в древние времена в этот овраг слетались на метлах ведьмы, где они постигали всякие знания и тренировались. Когда-то говорили, что тот, кто хоть раз побывал в ведьмином котле, получил силу и мужество, и никакое колдовство ему не грозит.

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Ведьмино болото

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Delfi Turgid

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