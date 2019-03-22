Великолепные латвийские водопады, которые стоит посмотреть этой весной

Весна – самое подходящее время, чтобы пробудить свой дух путешественника. И именно сейчас стоит посмотреть на великолепные водопады, которые в начале весны особенно полноводны. О том, как найти эти водопады, журнал Tūrisma Gids поинтересовался у путешественницы и создательницы компании "Uzzini – Iepazīsti" Зайги Кайре.

Как рассказала Кайре, водопады красивы в это время не только потому, что наиболее полноводны, но и потому, что вокруг них расцветают весенние цветы. Кроме водопадов, о которых пойдет речь ниже, она рекомендует посмотреть каскады Глажшкюня и Сканступитес и водопады Вирсайшу, Румбиняс и Скуйениеку.

Водопады Судмалю и Зарвалка





Foto: Zaiga Kaire



Одним из самых привлекательных Зайге кажется водопад Валгалес или Судмалю, находящийся в Талсинском крае, хотя его высота всего лишь 0,6 метра. Водопад окружают поросшие мхом большие камни, а весной там полно анемонов. Красива и быстрая речка Валгале с каменистым дном и небольшие доломитовыми обнажениями на берегах.

Как найти? Надо пройти вдоль левого берега речки Валгале от места ее впадения в Абаву или мимо дома Судмалю.

Любители приключений могут пересечь речку Валгале и отправиться в маленький поход, чтобы найти водопад Зарвалка высотой 1,6 метра, находящийся в живописном овраге. У самого водопада есть деревянная табличка, но указателей к нему нет – надо пройти по лесной тропинке, ведущей от речки Валгале, параллельно Абаве в направлении Кулдиги до большого деревянного указателя, рассказывает Зайга.

Координаты: 57.07643 22.45277