Великолепные латвийские водопады, которые стоит посмотреть этой весной

Весна – самое подходящее время, чтобы пробудить свой дух путешественника. И именно сейчас стоит посмотреть на великолепные водопады, которые в начале весны особенно полноводны. О том, как найти эти водопады, журнал Tūrisma Gids поинтересовался у путешественницы и создательницы компании "Uzzini – Iepazīsti" Зайги Кайре.
Как рассказала Кайре, водопады красивы в это время не только потому, что наиболее полноводны, но и потому, что вокруг них расцветают весенние цветы. Кроме водопадов, о которых пойдет речь ниже, она рекомендует посмотреть каскады Глажшкюня и Сканступитес и водопады Вирсайшу, Румбиняс и Скуйениеку.
Водопады Судмалю и Зарвалка
Одним из самых привлекательных Зайге кажется водопад Валгалес или Судмалю, находящийся в Талсинском крае, хотя его высота всего лишь 0,6 метра. Водопад окружают поросшие мхом большие камни, а весной там полно анемонов. Красива и быстрая речка Валгале с каменистым дном и небольшие доломитовыми обнажениями на берегах.
Как найти? Надо пройти вдоль левого берега речки Валгале от места ее впадения в Абаву или мимо дома Судмалю.
Любители приключений могут пересечь речку Валгале и отправиться в маленький поход, чтобы найти водопад Зарвалка высотой 1,6 метра, находящийся в живописном овраге. У самого водопада есть деревянная табличка, но указателей к нему нет – надо пройти по лесной тропинке, ведущей от речки Валгале, параллельно Абаве в направлении Кулдиги до большого деревянного указателя, рассказывает Зайга.
Координаты: 57.07643 22.45277
- 1. Водопад Вегьупитес
- 2. Водопад Ольупитес
- 3. Вентас румба и водопад Алекшупитес
- 4. Раунский Стабурагс
- 5. Водопад Зартапу
- 6. Водные каскады Казу грава
- 7. Водопады источника Давида
- 8. Водопад Даудас