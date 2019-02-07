Веселавское поместье — дом на острове с привидением (ФОТО)

Веселавское поместье расположено в сердце Видземе. Красивый старинный господский дом стоит на окруженном рвом овальном острове, рассказывает Tūrismagids. Рядом находится парк. В поместье есть и свое привидение – белая дама.

История поместья

Веселавский господский дом – одно из двенадцати зданий когда-то крупного комплекса поместья с парком и прудом, пишет entergauja.com.

В 1602 году из земель нескольких домов, принадлежащих Раунской замковой усадьбе, старейшина волости Петерис Веселавскис создал Веселавскую усадьбу. От его фамилии, которая со временем утратила букву "к", получило свое название не только поместье, но и вся волость (Веселава).

Foto: Priekuļu novada pašvaldības arhīvs

Господский дом построен в 1841 году в стиле эклектизма. Он возведен на месте, где находился предыдущий, сгоревший дом – на большом овальном острове, что выделяет здание среди остальных и придает ему сходство со средневековыми замками. Со всех сторон остров окружает ров. Через него в парадный двор поместья ведут два каменных моста из валунов с арками из известкового туфа.

Foto: Priekuļu novada pašvaldības arhīvs

Особенность дома

Господский дом имеет одну интересную особенность. Если вы в сопровождении гида поднимитесь на чердак, то увидите необычную систему отопления – дымовые каналы множества печей и каминов дома сконцентрированы всего в трех дымоходах.

Foto: Priekuļu novada pašvaldības arhīvs

Легенда о привидении

Как уже упоминалось, в Веселавском поместье есть и свое привидение – белая дама. Согласно местной легенде, это покончившая с собой девушка, которая не хотела выходить замуж за барона. Рассказывают, что она появляется перед крупными мероприятиями и играет на пианино, что хорошо умела делать при жизни.

Экскурсии по поместью

Комплекс Веселавского поместья теперь принадлежит Приекульскому самоуправлению, где оно и расположилось. Там же находятся местная библиотека и дом культуры. Поместье доступно для осмотра туристами.

В сопровождении гида можно погулять по господскому дому и подняться на чердак. В свою очередь, в комнате старинных вещей можно осмотреть инструменты и предметы быта.

В поместье проводятся различные мероприятия — Праздник роз, театральные постановки под открытым небом, концерты и т. д. Помещения усадьбы сдаются для празднования свадеб и других событий.

Материал подготовлен при содействии Приекульской краевой думы

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