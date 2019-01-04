Волшебные ФОТО: Руины Кокнесского замка холодной зимой

Зима, несомненно, знает как украсить Латвию. Это подтверждает и Uldis Photography, которому удалось запечатлеть живописные руины Кокнесского средневекового замка в прекрасный зимний день.

Foto: Uldis Photography

Как пишет портал visitkoknese.lv, Кокнесский замок был одним из самых больших и значимых средневековых замков на территории. Строительство каменных стен замка архиепископа Рижского было начато в 1209 году, и за короткое время был возведён огромный замок с передним замком, а также укреплённый город Кокнесе рядом с ним. Кокнесский замок был заброшен после мощного подрыва западной башни в 1701 году, где до наших дней сохранились внушительные развалины.

Foto: Uldis Photography

После наполения водохранилища Плявиньской ГЭС, вода достигла основания замка. Здесь также расположен экспозиционный павильон, в котором можно узнать о том, как выглядело это место до затопления водохранилищем Плявиньской ГЭС, и увидеть исторические экспонаты, найденные при археологических раскопках в руинах.

Foto: Uldis Photography

Когда-то в Кокнесе была своя валюта, а теперь каждый желающий может себе выковать свою монету. Здесь есть возможность одеться в средневекового монаха и сфотографироваться на фоне развалин, попробовать свои силы в стрельбе из лука, метании молота или копья.

Foto: Uldis Photography

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