Волшебные ФОТО: Руины Кокнесского замка холодной зимой

Delfi Turgid
Оставить комментарий
Волшебные ФОТО: Руины Кокнесского замка холодной зимой
Foto: Uldis Photography

Зима, несомненно, знает как украсить Латвию. Это подтверждает и Uldis Photography, которому удалось запечатлеть живописные руины Кокнесского средневекового замка в прекрасный зимний день.

Волшебные ФОТО: Руины Кокнесского замка холодной зимой
Foto: Uldis Photography

Как пишет портал visitkoknese.lv, Кокнесский замок был одним из самых больших и значимых средневековых замков на территории. Строительство каменных стен замка архиепископа Рижского было начато в 1209 году, и за короткое время был возведён огромный замок с передним замком, а также укреплённый город Кокнесе рядом с ним. Кокнесский замок был заброшен после мощного подрыва западной башни в 1701 году, где до наших дней сохранились внушительные развалины.

Волшебные ФОТО: Руины Кокнесского замка холодной зимой
Foto: Uldis Photography

После наполения водохранилища Плявиньской ГЭС, вода достигла основания замка. Здесь также расположен экспозиционный павильон, в котором можно узнать о том, как выглядело это место до затопления водохранилищем Плявиньской ГЭС, и увидеть исторические экспонаты, найденные при археологических раскопках в руинах.

Волшебные ФОТО: Руины Кокнесского замка холодной зимой
Foto: Uldis Photography

Когда-то в Кокнесе была своя валюта, а теперь каждый желающий может себе выковать свою монету. Здесь есть возможность одеться в средневекового монаха и сфотографироваться на фоне развалин, попробовать свои силы в стрельбе из лука, метании молота или копья.

Волшебные ФОТО: Руины Кокнесского замка холодной зимой
Foto: Uldis Photography

Что еще посмотреть в Кокнесе можно прочитать здесь:

Про Стабурагс, который скрылся под водой при строительстве Плявиньской ГЭС, можно также прочитать здесь:

Source info

Delfi Turgid

Copyrights

Категорически запрещено использовать материалы, опубликованные на DELFI, на других интернет-порталах и в средствах массовой информации, а также распространять, переводить, копировать, репродуцировать или использовать материалы DELFI иным способом без письменного разрешения. Если разрешение получено, нужно указать DELFI в качестве источника опубликованного материала.

Статьи по теме:

Маршрут выходного дня: едем в Кокнесе

Маршрут выходного дня: едем в Кокнесе

Сила камней: 5 мест в Латвии, где можно увидеть крупнейшие валуны страны

Сила камней: 5 мест в Латвии, где можно увидеть крупнейшие валуны страны

ФОТО, ВИДЕО. Путешествие во времени: Стабурагс – место, куда наши бабушки ездили на экскурсии

ФОТО, ВИДЕО. Путешествие во времени: Стабурагс – место, куда наши бабушки ездили на экскурсии

Рижские маршруты

От поля битвы до шикарных гуляний: история окрестностей Торнякалнса
Волшебные ФОТО: Руины Кокнесского замка холодной зимой

Волшебные ФОТО: Руины Кокнесского замка холодной зимой

Восемь интересных объектов в мире, которые откроются в 2019 году

Восемь интересных объектов в мире, которые откроются в 2019 году (1)

В погоне за мечтой: 10 мест, в которых надо загадывать желания

В погоне за мечтой: 10 мест, в которых надо загадывать желания

На курорте в Таиланде трагически погибла туристка из Латвии

На курорте в Таиланде трагически погибла туристка из Латвии

ФОТО. Дневник эстонского путешественника. Иран: мифы и реальность, или Марихуана в каждом бардачке

ФОТО. Дневник эстонского путешественника. Иран: мифы и реальность, или Марихуана в каждом бардачке

подробнее
Восемь интересных объектов в мире, которые откроются в 2019 году

Восемь интересных объектов в мире, которые откроются в 2019 году (1)

На курорте в Таиланде трагически погибла туристка из Латвии

На курорте в Таиланде трагически погибла туристка из Латвии

Пересмотрены правила въезда на лизинговых автомобилях в Россию

Пересмотрены правила въезда на лизинговых автомобилях в Россию (1)

В погоне за мечтой: 10 мест, в которых надо загадывать желания

В погоне за мечтой: 10 мест, в которых надо загадывать желания

ФОТО. Инопланетные пейзажи – как выглядит одно из самых странных мест в России

ФОТО. Инопланетные пейзажи – как выглядит одно из самых странных мест в России

подробнее