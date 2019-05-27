Выходит в свет путеводитель по Агенскалнсу

Районное общество Агенскалнса вместе с жителями и Пардаугавским творческим центром создали путеводитель для прогулок "Āgenskalna vietzīmes" ("Важные места в Агенскалнсе").

Путеводитель ознакомит всех интересующихся с самыми интересными местами района, предложит несколько маршрутов для прогулок, а также – даст представление об истории этого живописного и самобытного района Пардаугавы, пишет портал riga.lv.

В путеводителе "Āgenskalna vietzīmes" уделяется большое внимание рекреационным возможностям района, подчеркивается своеобразие и культурно-историческая ценность Агенскалнса. Отмечается локальный патриотизм жителей района, сочетание современности и уважения к прошлому в современной Пардаугаве.

В будущем планируется создать и цифровую версию путеводителя, которой будет удобно пользоваться на различных устройствах. Цифровая версия представит и обзор культурного, архитектурного разнообразия Агенскалнса, даст представление об общественной жизни в районе, о прошлом и перспективах будущего этой части города.

Новый путеводитель будет бесплатно доступен в летний сезон на Агенскалнском рынке, в Латвийской Национальной библиотеке, в винном магазине и кафе квартала Калнциема, на фестиваль прикладного искусства "Survival kit" на ул. Зеллю 25, а также в других публичных местах и на мероприятиях. Любой желающий может скачать путеводитель на домашней странице Пардаугавского творческого центра pardaugavasradosaiscentrs.lv.