Закрылся популярный среди туристов ресторан в башне церкви св. Троицы в Елгаве

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Закрылся популярный среди туристов ресторан в башне церкви св. Троицы в Елгаве
Foto: Publicitātes foto

Французский ресторан La Tour De Marie работал наверху башни елгавской церкви Святой Троицы и пользовался популярностью и у туристов, и у местных жителей. Агентство LETA выяснило, что он закрылся на этой неделе.

Помещением башни распоряжается Елгавский центр регионального туризма. Его руководительница Анда Ильина объяснила агентству LETA, что владелец ресторана расторг договор аренды сам. Теперь он должен освободить помещения до конца месяца. Пока неясно, что будет на месте ресторана — объявлен конкурс.

Ресторан La Tour de Marie находился на восьмом этаже построенной в XVI веке церкви. Его в 2010 году открыл французский повар Бруно Шаперон и назвал в честь жены.

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rus.DELFI.lv

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