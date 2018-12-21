Зажгли по-новогоднему: 19 самых красивых елочек Латвии

Уже в ноябре латвийские города начинают готовиться к зимним праздникам и украшать улицы и дома разноцветными гирляндами и фонариками. И это мы не говорим о главном символе праздников – елочке. В этом году DELFI также решил выяснить, как готовятся к праздникам большинство городов в Латвии, откуда они берут елки и сколько денег тратят на праздничные украшения и иллюминацию.

Наши коллеги составили гигантскую подборку из 62 городов, а мы выбрали из них наиболее, на наш взгляд, привлекательные. В этот список не вошла Рига – она, как столица, может позволить себе намного больше небольшого городка где-нибудь в Латгалии. Зато остальные 19 наиболее интересных городов оказались разбросаны по всей стране: в подборке вы встретите как солидные елки из Лиепаи и Вентспилса, так и симпатичные елочки из Ливаны (наш выбор!) или Краславы.

Кулдига, Салдус и Смилтене попали в наш список аж второй год подряд (да, в прошлом году мы тоже составляли импровизированный рейтинг), а вот Огре оказался здесь впервые и сразу произвел отличное впечатление. В общем, смотрите сами:

Бауска

Foto: Publicitātes attēli

В этом году устанавливать елку в Бауске начали еще 27 ноября и закончили лишь 30-го числа. Впрочем, ее торжественное открытие затянулось еще на две недели и огни на ней зажглись лишь 15 декабря.

Сама ель состоит из 21 небольшой елочки, ее высота составляет 8 метров, а с подставкой – 11 метров. Каждый год (за одним исключением) ель в Бауске наряжают на Ратушной площади и украшают ее оставшимися с прошлых лет игрушками, светящимися гирляндами и орнаментами. Закупать новые украшения в Бауске не очень любят, предпочитают ремонтировать уже имеющиеся.