"Жагаркалнс" открывает лыжный сезон, используя прошлогодний снег

rus.DELFI.lv
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"Жагаркалнс" открывает лыжный сезон, используя прошлогодний снег
Foto: F64

В среду, 28 ноября, в 17:00 планируют открыть лыжный сезон на склоне "Жагаркалнс", недалеко от Цесиса.

В этом году горнолыжный сезон будет открыт раньше обычного. Трасса уже покрыта снегом, который хранился круглый год под специальным покрытием.

В выходные дни планируются нанести снег на склон "Kids Mountain", чтобы дети и новички имели свою собственную зону отдыха.

Этим летом владельцы лыжной трассы "Жагаркалнс" впервые в Балтии провели беспрецедентный эксперимент по сохранению прошлогоднее снега. Эксперимент был проведен совместно со строителями парка в Олимпийской деревне Пхенчхана — местным предприятием We Build Parks (WBP).

Прошлогодний снег (свыше 10 000 кубических метров) был сохранен в емкостях, накрытых геотектилем, пояснил глава We Build Parks Янис Янсонс.

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rus.DELFI.lv

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