Жители Латвии чаще всего проводят отпуска в экскурсиях или, отдыхая на пляже

Большинство (62 %) жителей Латвии предпочитали проводить отдых в экскурсиях, 38 % выбирали отдых на пляже, а каждый четвертый (25 %) проводил отдых на природе, об этом свидетельствуют данные новейшего Индекса путешествий "Latvia Tours". В то же время каждому десятому (11 %) по душе пришелся активный отдых, а 6 % решили провести отпуск на концертах или фестивалях.

Данные Индекса свидетельствуют о том, что экскурсии и отдых у водоемов – наиболее популярные виды отдыха во время отпусков среди жителей Латвии еще с 2015 года.

Женщины предпочитают экскурсии, мужчины чаще выбирают отдых на пляже

Данные Индекса свидетельствуют о том, что женщины чаще мужчин предпочитают отправляться в экскурсии во время отпуска – среди дам такому виду отдыха отдают предпочтение 64 %, в то время, как среди мужчин – 59 %. В свою очередь господа с большим желанием отправляются на отдых у воды – если среди мужчин такой вид отдыха предпочли 40 %, то среди женщин – 36 %. Также мужчины чаще женщин предпочитают перевести дух у природы – соответственно 27 % и 23 %. Активный отдых также предпочитают мужчины (13 %), в то время, как среди женщин такой способ отдыха выбрали 10 %.

"Отдыхающие нередко предпочитают отправляться в экскурсии – либо уже полностью организованные, либо самостоятельно спланированные, и тогда зачастую приходятся очень кстати возможности проката автомобиля, – ведь знакомство с новыми местами – это очень увлекательный вид времяпровождения, который позволяет вживую увидеть знаменитые культурно-исторические объекты, познакомиться с традициями разных народов. К тому же, предложение экскурсий, как правило, настолько богатое, что каждый может найти что-то, соответствующее своим интересам – будь то посещение музеев или известных во всем мире объектов, или путь к чудесам природы и др. К тому же, экскурсии всегда можно объединить с беззаботным отдыхом на пляже, если отдыхающий воплощает в себе как любопытного туриста, так и ценителя солнечных ванн", - отмечает директор ООО "Latvia Tours" Иева Кеиша.

"Место отдыха нередко определяет и компания – отправляется ли отдыхающий вместе со всей своей семьей, в кругу друзей или вместе с любимым человеком. В преддверии Дня всех влюбленных, ежегодно возрастает интерес к различным романтическим парным пунктам назначения. Среди экзотических стран очень популярен великолепный и живописный Маврикий, Сейшельские, Мальдивские и Гавайские острова, Таиланд, Шри-Ланка, Индонезия, острова Карибского моря, где отдыхающих ждут сказочно красивые пляжи и живописная природа. Однако, если время или другие факторы не позволяют отправиться в столь дальнее путешествие, излюбленные места есть и у нас в Европе: Италия, куда с удовольствием отправляются, чтобы увидеть Венецию, Флоренцию, побережье Амальфи, популярны также Париж, Ницца и Канны во Франции. В Италию и Францию, а также Швейцарию отправляются с целью активного отдыха на лыжах. Среди популярных мест можно назвать в том числе и Австрию, Грецию, а также соседние страны – Литву и Эстонию. Влюбленные очень полюбили также СПА – выбирают, как СПА центры здесь, в Прибалтике, так и в более отдаленных, экзотических странах", - добавляет руководитель сектора отдыха ООО "Latvia Tours" Инга Фрейберга.

Активный отдых предпочитают молодые люди с высоким уровнем дохода

Отправляясь в отпуск, активный отдых предпочитает каждый пятый (21 %) житель с высоким уровнем дохода. В то время, как среди людей с низким уровнем дохода , активному отдыху отдают предпочтение лишь 4 %. Этот вид отдыха наиболее популярен среди жителей в возрасте 25- 34 года, в этой возрастной категории такой вид отдыха выбирают 15 %.

"Активный отдых нередко включает в себя также подъем в горы – будь то езда на лыжах или сноуборде, или, например, скалолазание. Ценители водного отдыха предпочитают серфинг, кайтборды и др. Для людей, которые регулярно предпочитают такие экстремальные виды времяпровождения, как правило это – хобби, и они уже отточили эти навыки. Такие хобби зачастую требуют также наличия профессионального инвентаря, и развитие таких навыков невозможно без вложения ресурсов – возможно и поэтому наблюдается тенденция, что такой вид отдыха чаще всего выбирают люди с высоким уровнем дохода", - комментирует И. Кеиша.

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