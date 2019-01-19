Зимний маршрут: Путешествуем по Курземскому побережью (ФОТО)

Если вы планируете зимнюю прогулку по берегу моря, но не хотите ходить по сугробам, то поезжайте в Курземе, где зимой всегда теплее и меньше снега, пишет Tūrismagids. К тому же курземское побережье красивое и гораздо разнообразнее Рижского взморья и Юрмалы.

Маршрут: Ужавский маяк – Юркалне – Павилоста – Лиепая

Разумеется, главное в этом маршруте — Курземское взморье, но по пути вам будут попадаться и другие интересные места. Если вы поедете из Риги по Талсинскому шоссе, то будете проезжать через рыбацкие поселки и Энгуре. Что там посмотреть, мы рассказывали здесь. В свою очередь в Курземе кроме морского берега есть и 11 объектов индустриального наследия, которые тоже стоит посмотреть. А первой остановкой нашего главного маршрута будет Ужавский маяк.

Foto: Andris Jermuts

Маяк находится в Ужавской волости Вентспилсского края, в 18 километрах от Вентспилса и в трех километрах от Ужавас. Он был построен на дюне около пляжа. Высота башни составляет 19 метров, а общая высота маяка над уровнем моря – 44 метра, видимость его сигнального света составляет 15 морских миль. Первая конструкция маяка, которая была очень похожа на современную конструкцию, была построена в 1879 году. За время двух мировых войн мяк был поврежден, затем восстановлен и модернизирован. При этом внешний вид маяка сохранился неизменным.

Foto: Andris Jermuts

Далее движемся в сторону Юркалне. По дороге можно остановиться и осмотреть обрывистый берег, но удобнее всего это будет сделать в центре Юркалне, где к морю с обрыва ведет лестница.

Вы также можете заглянуть в крестьянское хозяйство Bērziņi, где пекут вкусный хлеб и открытый пирог с творогом. Там же можно купить свежие деревенские яйца.

Foto: Andris Jermuts

Следующая остановка — в Павилосте, где в море, в 50 метрах от берега, лежит Большой камень. Его высота над грунтом — 3,5 метра, а окружность — 15 метров. В советские годы этот камень служил обозначением границы, за которую гражданским лицам было запрещено заплывать.

Foto: Andris Jermuts

Оба мола в Павилосте были построены в 1878 году на средства барона Отто Фридриха фон Лилиенфельда. В советское время гулять по молам было запрещено. В 2010 году их реконструировали и теперь длина Северного мола составляет 287 метров, а Южного — 297 метров.

Завершить поездку можно в Лиепае, а что интересного там посмотреть и чем заняться, мы рассказывали здесь.