10 европейских скрытых жемчужин: городки и поселки, которые выглядят, как сказка

Delfi Turgid
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2. Ротенбург-об-дер-Таубер (Германия)
10 европейских скрытых жемчужин: городки и поселки, которые выглядят, как сказка
Foto: Shutterstock

В Европе полно больших столиц и известных достопримечательностей, но если они уже наскучили, то вот 10 необычных мест, каждое из которых может стать целью вашего следующего путешествия. По крайней мере, по версии ресурса European Best Destinations.

1. Чивита-ди-Баньореджо (Италия)

10 европейских скрытых жемчужин: городки и поселки, которые выглядят, как сказка
Foto: Shutterstock

На самом деле, это два городка. Первый, маленький, расположен на холме и добраться до него можно только по длинной каменной дорожке, которая начинается у второго, большого. Правда, когда-то было наоборот и это Баньореджо был городом-сателлитом.

Сегодня здесь живет лишь шесть постоянных жителей, а большая часть домов раскуплена богатыми итальянцами — как "дачи", в которые можно приехать на выходных. В целом же городок не лишен средневекового очарования. И не беда, что он находится под угрозой уничтожения из-за эрозии вулканической почвы.

10 европейских скрытых жемчужин: городки и поселки, которые выглядят, как сказка
Foto: Shutterstock

"Сладкая парочка" древняя, старше Риги. В то время, как у нас строили Домский собор, в Баньореджо родился схоласт и кардинал Бонавентура, который позже был причислен к лику святых и стал покровителем этой красивейшей местности.

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2. Ротенбург-об-дер-Таубер (Германия)

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Delfi Turgid

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