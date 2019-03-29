10 городов-призраков, в которых когда-то жили и смеялись дети

Город-призрак — это покинутый людьми населенный пункт. Города становятся призраками так же, как и люди (если люди, конечно, ими становятся) — после смерти. А умирают города либо в результате техногенной или природной катастрофы, которая сделала жизнь в них невозможной, либо по более банальной, но отнюдь не менее веской причине — из-за закрытия шахты, завода или фабрики, которые давали горожанам работу.

И вот 10 самых впечатляющих городов-призраков.

1. Припять (Украина)

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Самый известный город-призрак на территории бывшего СССР. И слово "город" не случайно — Припять и сегодня, спустя 27 лет после полной эвакуации, не лишена статуса города, несмотря на то, что населенных зданий в ней всего-то специальная прачечная, станция очистки воды и будка КПП на въезде.

Припять обезлюдела 27 апреля 1986 года — спустя 35 часов после Чернобыльской аварии. До аварии в городе жило и работало около 50 тыс. человек, работали кинотеатры, детские сады и школы. Росло 42 тысячи кустов роз. Сегодня город полностью обезлюдел и представляет собой жуткой зрелище — пустые здания, выбитые окна, брошенные и уже наполовину уничтоженные вещи простых людей в домах. Под воздействием природы здания начали обрушаться — еще лет десять и Припять превратится в полные руины. Город также зарастает чернобыльником, который всегда рос в этом районе, но под воздействием радиации достиг каких-то неприличных размеров.