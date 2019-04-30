10 красивых городов Польши, которые обязательно нужно посетить

Этот древний королевский город является одним из самых оживленных городов Европы.

В самом сердце Кракова, в Старом городе, находится готическая церковь, которая возвышается над его зданиями с барочными и романскими фасадами. Достоин внимания и Вавельский замок, который на протяжении веков был королевским центром Польши. Он был построен в романском стиле, а со временем приобрел ренессансные и готические черты. Этот замок славится замечательным культурным наследием.

Город состоит из множества красивых старинных улиц, и на каждом углу взгляду открывается новый квартал, в котором пульсирует жизнь — базарчики, бары, магазины. Неудивительно, что этот город каждый год посещает более семи миллионов туристов.