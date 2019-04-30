10 красивых городов Польши, которые обязательно нужно посетить

Величественные замки, готические улицы, большие рыночные площади и горы с заснеженными вершинами — все это ожидает тех, кто планирует посетить Польшу. DELFI Tūrismagids вместе с порталом Culture Trip рассказывают о десяти польских городах, которые стоит увидеть.
Kраков
Этот древний королевский город является одним из самых оживленных городов Европы.
В самом сердце Кракова, в Старом городе, находится готическая церковь, которая возвышается над его зданиями с барочными и романскими фасадами. Достоин внимания и Вавельский замок, который на протяжении веков был королевским центром Польши. Он был построен в романском стиле, а со временем приобрел ренессансные и готические черты. Этот замок славится замечательным культурным наследием.
Город состоит из множества красивых старинных улиц, и на каждом углу взгляду открывается новый квартал, в котором пульсирует жизнь — базарчики, бары, магазины. Неудивительно, что этот город каждый год посещает более семи миллионов туристов.
Другая впечатляющая достопримечательность — соляная шахта в Величке, включенная в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, которая находится на окраине Кракова. Она работает с 13-го века, но теперь выполняет функции музея. Там есть и подземное озеро, и соляной спа-центр. Здесь вы увидите бесчисленное множество скульптур и образований из соли. Особо выделяются изображения библейских образов. Волшебно, не так ли?
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