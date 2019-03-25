10 лучших островов Италии для летнего отдыха

Италия богата своими пляжами, древней и поистине глубокой культурой и великолепной кухней. Если вы планируете отдых в Италии, то почему бы не посетить один из многих итальянских островов, где к этим трем вещам прибавляется спокойная, размеренная атмосфера? Pandotrip рассказывает о лучших островах для летнего отдыха.