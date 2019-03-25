10 лучших островов Италии для летнего отдыха

Delfi Turgid
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Понца
10 лучших островов Италии для летнего отдыха
Foto: Shutterstock

Италия богата своими пляжами, древней и поистине глубокой культурой и великолепной кухней. Если вы планируете отдых в Италии, то почему бы не посетить один из многих итальянских островов, где к этим трем вещам прибавляется спокойная, размеренная атмосфера? Pandotrip рассказывает о лучших островах для летнего отдыха.

Филикуди

10 лучших островов Италии для летнего отдыха
Foto: Shutterstock

На этом острове живет всего около 300 человек, а сам он окружен лазурными водами. На острове есть тайные пещеры, доисторические деревни из Бронзового века и потрясающее побережье. Здесь есть только один доступный пляж, поэтому остров популярен среди любителей пешего туризма, ценящих живописные пейзажи.


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Понца

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Delfi Turgid

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