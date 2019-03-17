10 огромных вещей, которые мы построили, потом сломали, а теперь — забыли

Когда человек построил первую Большую Вещь, он полюбовался на нее немного, минут пять. Потому что ему немедленно пришла в голову мысль о том, что неплохо бы построить Вещь Побольше. Так с тех пор и повелось…

Именно поэтому мы, сегодняшние, любим внушительные постройки, огромные машины и титанические конструкции. Но далеко не все гиганты прошлого дожили до наших дней или хотя бы попали на страницы учебников. Многие из них не только сломаны, но и позабыты, позаброшены. Например…

1. Великое колесо обозрения

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Великое колесо обозрения (Great Wheel) было построено по образу и подобию аналогичного чикагского сооружения The Ferris Wheel, только больше. Если "колесико" в Чикаго в высоту достигало 80 метров, что на тот момент все равно было рекордом, то аналогичное британское сооружение — 94 метра. Построили его в далеком теперь 1895 году — специально для выставки Empire of India, которая проходила в том году в Эрлс Корт (район Лондона).

Колесо было успешно сооружено на базе мастерских Maudslay, Son and Field в Гринвиче и проработало до 1906 года. За девять лет 40 его вагончиков (в которых вмещалось по 40 человек) покатали 2,5 млн пассажиров — достойная цифра. Разобрали его те же, кто и строил — по финансовым причинам. Потому что, хоть большие колеса обозрения это и весело, деньги терять никому не хочется.