10 причин, по которым нужно обязательно побывать в Австрии

Delfi Turgid
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10 причин, по которым нужно обязательно побывать в Австрии
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Австрия всегда была в центре бурных исторических событий и аристократических интриг. Кроме того, благодаря Восточным Альпам она может похвастаться великолепной природой и обилием живописных мест. Pandotrip рассказывает, куда вы должны пойти и что сделать, если собираетесь поехать в эту прекрасную страну.

10. Повеселитесь в Майрхофене

На горнолыжном курорте Майрхофен каждый год в апреле проходит недельный фестиваль, на который съезжается множество артистов и музыкантов. В это время вы можете здесь полюбоваться прекрасными пейзажами, покататься на лыжах и сноуборде, послушать концерты и потанцевать, а также посетить соревнования Ride & Seek и понаблюдать, как профессиональные спортсмены демонстрируют опасные трюки.

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Delfi Turgid

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