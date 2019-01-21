10 причин, по которым нужно обязательно побывать в Австрии

Австрия всегда была в центре бурных исторических событий и аристократических интриг. Кроме того, благодаря Восточным Альпам она может похвастаться великолепной природой и обилием живописных мест. Pandotrip рассказывает, куда вы должны пойти и что сделать, если собираетесь поехать в эту прекрасную страну.