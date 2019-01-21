10 причин, по которым нужно обязательно побывать в Австрии

Австрия всегда была в центре бурных исторических событий и аристократических интриг. Кроме того, благодаря Восточным Альпам она может похвастаться великолепной природой и обилием живописных мест. Pandotrip рассказывает, куда вы должны пойти и что сделать, если собираетесь поехать в эту прекрасную страну.
10. Повеселитесь в Майрхофене
На горнолыжном курорте Майрхофен каждый год в апреле проходит недельный фестиваль, на который съезжается множество артистов и музыкантов. В это время вы можете здесь полюбоваться прекрасными пейзажами, покататься на лыжах и сноуборде, послушать концерты и потанцевать, а также посетить соревнования Ride & Seek и понаблюдать, как профессиональные спортсмены демонстрируют опасные трюки.