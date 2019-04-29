10 причин, почему финны не хотят больше ехать в Таллинн

Финское издание Iltalehti привело 10 причин, почему поток финских туристов в Эстонию снизился.

Эксперт по кулинарии Юха Рантанен говорит, что негативная тенденция уменьшения потока финских туристов продолжается уже долгое время, и что быстрый рост цен в Эстонии стал последней каплей, почему финны не хотят больше ехать в соседнюю страну. По его мнению, этому еще способствуют плохое обслуживание, неуважение и преступность, сложности в путешествиях с детьми, изменение городского пейзажа, постоянные ремонтные работы на дорогах и многое другое, пишет Ärileht.

Финское издание Iltalehti решило разобраться, почему же финны не хотят больше ехать в Таллинн:

1. Рост цен

Главной причиной снижения интереса к Эстонии издание называет рост цен на товары и услуги. По данным финских журналистов, многие предметы первой необходимости, а также продукты в Эстонии стоят уже дороже, чем в Финляндии. Финские туристы, посещающие Таллинн или Пярну, должны очень взвешенно подходить к своим расходам, чтобы уже в первый день не потратить всю сумму, выделенную на многодневное путешествие.

2. Плохое обслуживание

Как пишут финские журналисты, культура обслуживания в Эстонии и прежде всего в Таллинне развивается в неправильном направлении. Главная причина здесь - плохая репутация обслуживающего сектора, где зарплаты маленькие, а качество обучения оставляет желать лучшего. Издание отмечает, что в очень дорогих эстонских ресторанах и кафе будет отличный сервис, но в целом отрасль утратила свои положительные характеристики.

3. Проблемы качества

Эстонские рестораны ставят перед собой слишком большие задачи. Блюда высокой кухни найти легче, чем домашние котлеты или картофельную запеканку. При этом вкусовые качества и размер порции часто зависят от того человека, кто конкретно работает на кухне. А потом за довольно простые блюда требуют колоссальных денег. Во многих эстонских местах общепита думают, что если завысить цены, то это автоматически будет означать высокий уровень качества.

4. Неуважение и преступность

Конечно, Таллинн нельзя назвать криминальным городом, но неприятностей здесь хватает. Например, уже в порту финские туристы сталкиваются с "мафиозными" такси, где с клиентов спрашивают заоблачные цены только за то, что они - финны. Это же касается и велотакси. А в магазине SadaMarket торгуют подделками и всяческий ерундой из Индии. Эта ситуация, по мнению финского издания, напоминает 90-ые годы, и совсем не вяжется с XXI веком.

5. Бетон и стекло повсюду

Таллинн позиционирует себя как зеленый город у моря, где созданы все условия для отдыха и жизни. А между тем, в городе наблюдаются постоянные пробки, променад Горхолл-Каламая-Ноблесснер только возводится в ближайшем квартале, а между прекрасным парком Кадриорг, знаменитым памятником "Русалка" и морем строят большую дорожную развязку. Центр города застраивают бетонными и стеклянными высотками и торговыми центрами, а не новыми парковыми зонами или пешеходными дорожками и зонами отдыха. Издание, однако, отмечает, что в Пярну все еще можно насладиться отсутствием современных строительных тенденций.

6. Сложности путешествия с детьми

Недавно в новом торговом центре T1 открыли большую детскую площадку - отличное место, каких в Таллинне, к сожалению, очень мало. Все хорошие детские площадки под открытым воздухом находятся за пределами центра, а популярное детское кафе "Лотте" давно закрыто. Столичные улицы не предусмотрены для прогулок с детьми в колясках, комнат матери и ребенка очень мало, а в кафе или ресторанах иногда требуют деньги, если попросить их разогреть молоко в детской бутылочке.

7. Зима приходит неожиданно

Каждый год в Таллинн неожиданно приходит зима. Это ясно видно в первые дни, когда выпадает снег. По закону за чистоту территории перед домом отвечает собственник жилья, но при этом город сам не соблюдает это правило и не может обеспечить порядок на принадлежащих городской управе улицах. В январе и феврале тротуары в центре Таллинна напоминают каток, а огромные сосульки так и норовят упасть на головы прохожих. Кроме того, в зимний период на дорогах Эстонии используется слишком много соли, по причине чего очень быстро портится обувь.

8. Меньше рекламы

Издание Iltalehti пишет, что Эстония сократила расходы на рекламу туризма в отношении Финляндии. Несмотря на это, эстонские бюрократы туриндустрии продолжают утверждать, что все под контролем и доля финских туристов очень высока.

9. Перенасыщение

Многие финны посещали Эстонию несколько раз. Поэтому другие места в Восточной Европе кажутся намного более интересными.

10. Статистические данные очень противоречивы

По данным Eesti Pank, в прошлом году количество денег, потраченных финнами в Эстонии, выросло, тогда как финские торговые представительства утверждают, что финны тратят на Эстонию с каждым годом все меньше и меньше денег. Кроме того, все чаще финские туристы отказываются от бронирования эстонских гостиниц, предпочитая более приемлемый по стоимость съем частных квартир или домов.